Karan: Srpska je naša najsvetija obaveza

Izvor:

SRNA

12.11.2025

20:55

Komentari:

0
Каран: Српска је наша најсветија обавеза
Foto: Srna

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan istakao je u Kotor Varošu da građani žele Republiku Srpsku koja sama bira svoje predstavnike i ne pristaju da im ih nameće neko iz inostranstva.

"U razgovoru sa građanima u Kotor Varošu odgovorili smo na najvažnija pitanja u ovom trenutku - da li želimo Republiku Srpsku koja sama bira svoje predstavnike ili pristajemo da ih nameće neko iz inostranstva, te da li želimo budućnost u miru, razvoju i slozi ili povratak pod tutorstvo?", naveo je Karan.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Budućnost Srpske mora da ostane u sigurnim rukama

On je objavio na "Iksu" da je zajednički odgovor jasan.

"Republika Srpska je naša otadžbina, naš ponos i naša najsvetija obaveza! Pobijediće Srpska!", poručio je Karan.

Siniša Karan

SNSD

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
