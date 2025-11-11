Šulić: Snažan odgovor Srpske nametanju i sili

Član Glavnog odbora SNSD-a Denis Šulić izjavio je da se na Dan primirja u Prvom svjetskom ratu iz Mašića kod Gradiške šalje poruka o snažnom odgovoru Republike Srpske nametanju i sili i još jednoj pobjedi SNSD-a i Srpske.

Šulić je, nakon večerašnjeg predizbornog skupa u Mašićima, istakao da su mještani dali nemjerljiv doprinos u stvaranju i odbrani Republike Srpske.

"Mašići su čuveni po jednoj od najpoznatijih i najčasnijih jedinica Vojske Republike Srpske - 16. krajiškoj motorizovanoj brigadi i posebna je potvrda ispravnosti politike Milorada Dodika i SNSD-a kada ovdje dobijete ovoliku podršku", rekao je Šulić Srni.

On je naglasio da institucije Republike Srpske cijene i istoriju i mještane ove mjesne zajednice, te podsjetio da je Vlada Srpske na prošloj sjednici odobrila 700.000 KM za projekat "Put slobode: Nasljeđe 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske".

"Za realizaciju ovog i sličnih projekata neophodno je da sačuvamo svoj suverenitet i pravo glasa za koje se borimo. Zato je važno da 23. novembra izađemo na izbore i potvrdimo svoj izbor - predsjedničkog kandidata Sinišu Karana, politike Milorada Dodika i stabilnost naših institucija", poručio je Šulić.