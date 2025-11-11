Logo
Karan: Naša izborna pobjeda biće posljednji udarac okupatorima

Izvor:

SRNA

11.11.2025

20:04

Komentari:

0
Каран: Наша изборна побједа биће посљедњи ударац окупаторима
Foto: Srna

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je večeras u Ugljeviku da je Republika Srpska jedini mogući okvir koji štiti Srbe u BiH i da su predstojeći izbori referendum na kojem se narod bori za pravo da suvereno odlučuje o svim pitanjima Republike.

Karan je naveo da je izbor 23. novembra jednostavan – Republika Srpska ili Šmitova BiH - građanska i unitarna u kojoj su Srbi nacionalna manjina.

"Naša izborna pobjeda biće posljednji udarac okupatorima", poručio je Karan.

On je istakao da Dan primirja u Prvom svjetskom ratu ima mnogo sličnosti sa onim što danas proživljava stradalni srpski narod, samo zato što ima ponos i dostojanstvo.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpska izborom Siniše Karana ide putem napretka i bezbjednog života

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić izjavio je na skupu u Ugljeviku da se na izborima 23. novembra ne glasa za imena, nego za koncepte, otadžbinu i srpski identitet.

"Nametnuli su nam izbore, sad izađite da potvrdimo volju naroda i svoju Republiku Srpsku - mirnu, stabilnu, sigurnu, politički i institucionalno snažnu", rekao je Minić na predizbornom skupu SNSD-a "Razgovor sa predsjedničkim kandidatom Sinišom Karanom".

Potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić rekla je da je ovo za srpski narod teško i nepravedno vrijeme, ali i veliki ispit za sve, ističući da se Karanovom izbornom pobjedom štite srpski identitet i sloboda Republike Srpske.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Izbori su prilika da srpski narod pobijedi globaliste

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Ugljevik Dragan Gajić rekao je da je politika SNSD-a - politika budućnosti.

"Bitno je za Ugljevik da potvrdimo našu pobjedu i nastavimo dobru saradnju sa institucijama Republike Srpske", istakao je Gajić.

Skup je održan u ugljevičkom Centru za kulturu.

