Karan: Naša izborna pobjeda biće posljednji udarac okupatorima

Izvor:
SRNA
11.11.2025
20:04
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je večeras u Ugljeviku da je Republika Srpska jedini mogući okvir koji štiti Srbe u BiH i da su predstojeći izbori referendum na kojem se narod bori za pravo da suvereno odlučuje o svim pitanjima Republike.
Karan je naveo da je izbor 23. novembra jednostavan – Republika Srpska ili Šmitova BiH - građanska i unitarna u kojoj su Srbi nacionalna manjina.
"Naša izborna pobjeda biće posljednji udarac okupatorima", poručio je Karan.
On je istakao da Dan primirja u Prvom svjetskom ratu ima mnogo sličnosti sa onim što danas proživljava stradalni srpski narod, samo zato što ima ponos i dostojanstvo.
Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić izjavio je na skupu u Ugljeviku da se na izborima 23. novembra ne glasa za imena, nego za koncepte, otadžbinu i srpski identitet.
"Nametnuli su nam izbore, sad izađite da potvrdimo volju naroda i svoju Republiku Srpsku - mirnu, stabilnu, sigurnu, politički i institucionalno snažnu", rekao je Minić na predizbornom skupu SNSD-a "Razgovor sa predsjedničkim kandidatom Sinišom Karanom".
Potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić rekla je da je ovo za srpski narod teško i nepravedno vrijeme, ali i veliki ispit za sve, ističući da se Karanovom izbornom pobjedom štite srpski identitet i sloboda Republike Srpske.
Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Ugljevik Dragan Gajić rekao je da je politika SNSD-a - politika budućnosti.
"Bitno je za Ugljevik da potvrdimo našu pobjedu i nastavimo dobru saradnju sa institucijama Republike Srpske", istakao je Gajić.
Skup je održan u ugljevičkom Centru za kulturu.
