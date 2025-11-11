Logo
Odbijen zahtjev Ratka Mladića da posjeti grob bliskog srodnika

Izvor:

SRNA

11.11.2025

14:48

Komentari:

0
Одбијен захтјев Ратка Младића да посјети гроб блиског сродника
Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbacio je zahtjev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana kako bi prisustvovao pomenu jednog svog bliskog srodnika koji je nedavno preminuo, navodi se u saopštenju koje je potpisala predsjednik Mehanizma Grasijela Gati Santana.

General Mladić zatražio je u srijedu, 5. novembra, dozvolu da izađe uz Pritvorske jedinice UN u Hagu na sedam dana, kako bi posjetio grob i prisustvovao pomenu.

Pravni tim generala Mladića pozvao se na humanitarne okolnosti i mogućnost davanja dozvole za privremeni izlazak iz saosjećanja, uz napomenu da su ranije odobravani takvi zahtjevi i da nema razloga da se general Mladić drugačije tretira, jer ne predstavlja bilo kakvu prijetnju za navodne žrtve, ljude koji su svjedočili na suđenju protiv njega u Hagu, niti za bilo koga drugog.

Полиција Црна Гора

Region

Ko puca na Crnogorce: Odjekivali hici sa kosovske strane

U odluci Mehanizma navedeno je da sud smatra Mladićeve navodne zločine "veoma ozbiljnim", uz napomenu da je odslužio "tek mali dio kazne" i da je "izbjegavao hapšenje gotovo 16 godina".

Iz Mehanizma tvrde da postoji "strahovanje" da se Mladić ne bi vratio u Pritvorsku jedinicu nakon sedam dana, s obzirom na to da je MMKS konstantno odbijao sve njegove zahtjeve za privremeno puštanje na slobodu.

Tag:

Ratko Mladić

