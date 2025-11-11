Logo
Aulić Stanivukoviću: Uzalud bježiš od sopstvene manipulacije

11.11.2025

14:25

Komentari:

0
Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Saša Aulić poručio je gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću da uzalud bježi od sopstvenih manipulacija.

"Uzalud bježiš od sopstvene manipulacije, ni Končar ti neće "osvijetliti" obraz", istakao je Aulić na društvenoj mreži Iks uz objavu video isječka gostovanja srpskog člana Predsjedništva.

Podsjećamo, ranije je Cvijanovićeva reagovala na objavu Stanivukovića te istakla da on starim manipulacijama prikriva nove.

