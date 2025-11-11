Aulić Stanivukoviću: Uzalud bježiš od sopstvene manipulacije

Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Saša Aulić poručio je gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću da uzalud bježi od sopstvenih manipulacija.

"Uzalud bježiš od sopstvene manipulacije, ni Končar ti neće "osvijetliti" obraz", istakao je Aulić na društvenoj mreži Iks uz objavu video isječka gostovanja srpskog člana Predsjedništva.

Uzalud bježiš od sopstvene manipulacije, ni Končar ti neće "osvijetliti" obraz. https://t.co/ncUAEjXppU pic.twitter.com/hKGebaeS9g — Saša Aulić (@AulicSasa) November 11, 2025

Podsjećamo, ranije je Cvijanovićeva reagovala na objavu Stanivukovića te istakla da on starim manipulacijama prikriva nove.