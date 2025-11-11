Pijani vozač udario u policijsko vozilo, povrijeđena dva policajca

Dvojica policijskih službenika lakše su povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć, 10. novembra, u sarajevskom naselju Stup, kada je pijani vozač „audija Q5“ udario službeno vozilo Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Kako je saopšteno iz MUP-a KS, nezgoda se dogodila oko 20.15 časova na raskrsnici ulica Džemala Bijedića i Kurta Šorka, na području opštine Ilidža. U udesu su učestvovali „audi Q5“, kojim je upravljao S. M. (48) iz Hadžića, i službeni „golf 8“, kojim je upravljao policijski službenik D. B.

Nešto kasnije, u jedan sat iza ponoći, uhapšen je S. M. (48), rođen u Goraždu, nastanjen u Hadžićima, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

"Prilikom alkotestiranja, kod vozača S. M. je utvrđeno prisustvo od 1,65 promila alkohola u organizmu. Lišeni slobode je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo", saopšteno je iz MUP-a.

Dodano je da je uviđajem rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a obavili su ga policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, uz prisustvo stalnih sudskih vještaka.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi, lakše tjelesne povrede su zadobili policijski službenici D. B. i M. M., koji su nakon ukazane ljekarske pomoći na KCUS otpušteni na kućno liječenje, dok je na oba vozila nastupila materijalna šteta", istakli su iz policije

Nezvanično, vozač koji je bio u alkoholisanom stanju je ušao u jednosmjernu ulicu i nakon toga je došlo do udesa sa policijskim presretačem, piše Glas.