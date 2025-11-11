Monstruozan snimak: Direktor gurnuo autistično dijete niz stepenice

Izvor:
Stravičan snimak dolazi iz turskog grada Manisa, gdje je direktor škole gurnuo niz stepenice autistično dijete.
Incident se desio u okrugu Turgutlu u Manisi, a direktor škole koji je gurnuo autističnog učenika je uhapšen.
Kancelarija glavnog tužioca u Turgutluu pokrenula je istragu povodom incidenta u kojem je učenik petog razreda, autistični dečak B.U.U. (13), bio gurnut od direktora škole B.G. i pao niz stepenice.
Sigurnosni snimak sa kamera u školi priložen je kao dokaz u predmetu.
Kancelarija guvernera okruga Turgutlu saopštila je da je direktor škole razriješen dužnosti nakon incidenta.
💢Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı — Bengü Türk (@benguturktv) November 11, 2025
💢Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U’nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.… pic.twitter.com/22IhFfhoum
