Monstruozan snimak: Direktor gurnuo autistično dijete niz stepenice

Izvor:

Agencije

11.11.2025

14:12

Директор гурнуо дијете низ степенице
Foto: Screenshot / X

Stravičan snimak dolazi iz turskog grada Manisa, gdje je direktor škole gurnuo niz stepenice autistično dijete.

Incident se desio u okrugu Turgutlu u Manisi, a direktor škole koji je gurnuo autističnog učenika je uhapšen.

Kancelarija glavnog tužioca u Turgutluu pokrenula je istragu povodom incidenta u kojem je učenik petog razreda, autistični dečak B.U.U. (13), bio gurnut od direktora škole B.G. i pao niz stepenice.

Матео Бетанти

Košarka

Košarkaš se zakucao u zid - hitno prevezen na intenzivnu

Sigurnosni snimak sa kamera u školi priložen je kao dokaz u predmetu.

Kancelarija guvernera okruga Turgutlu saopštila je da je direktor škole razriješen dužnosti nakon incidenta.

Nasilje

Turska

