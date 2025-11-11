Logo
Large banner

Detalji zločina kod Stanara: Nenad sjekirom ubio ženu i sam se prijavio policiji

Autor:

Ognjen Matavulj

11.11.2025

12:31

Komentari:

0
полиција
Foto: ATV

Nenad Đermanović (82) iz Stanara uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju suprugu Vinku Đermanović (76) koju je sjekirom više puta udario u glavu, potvrđeno je za ATV.

Stravični zločin odigrao se sinoć oko 20.30 časova u dvorištu njihove porodične kuće u selu Jelanjska u opštini Stanari.

Kako saznaje ATV Nikola je nakon zločina pozvao policiju i prijavio da je ubio suprugu. Mirno je sačekao dolazak policajaca koji su ga uhapsili i sproveli na dalju kriminalističku obradu. Tačne okolnosti i motiv zločina nisu poznati i to je predmet dalje istrage.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj i pronađena je sjekira kojom je ubistvo najvjerovatnije počinjeno, što će biti poznato nakon vještačenja.

sjekira pixabay

Hronika

Užas u Stanarima: Žena ubijena sjekirom

”Za N.Đ. postoji osnov sumnje da je u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području opštine Stanari, usmrtio žensko lice upotrebom hladnog oružja – sjekire”, saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je uviđajem rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju. Naloženo je preduzimanje svih mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti i rasvjetljavanju krivičnog djela.

Po nalogu tužilaštva tijelo je upućeno na obdukciu, a osumnjičeni Đermanović će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu teško ubistvo biti predat OJT Doboj na dalje postupanje.

Podijeli:

Tagovi:

teško ubistvo

Stanari

ubio ženu

ubistvo sjekirom

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хапшење у Челинцу!

Hronika

Hapšenje u Čelincu!

2 h

0
Ужас у Станарима: Жена убијена сјекиром

Hronika

Užas u Stanarima: Žena ubijena sjekirom

2 h

0
Пријетио пиштољем па опљачкао објекат игара на срећу

Hronika

Prijetio pištoljem pa opljačkao objekat igara na sreću

3 h

0
Језив призор у бх. граду: На дрвету објешена кожа и животињска глава

Hronika

Jeziv prizor u bh. gradu: Na drvetu obješena koža i životinjska glava

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

13

Obratite pažnju na simptome: Postoji više vrsta anemije

14

12

Monstruozan snimak: Direktor gurnuo autistično dijete niz stepenice

14

07

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

14

06

U Petrovu otkrivena plantaža indijske konoplje

14

05

Košarkaš se zakucao u zid - hitno prevezen na intenzivnu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner