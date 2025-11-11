Detalji zločina kod Stanara: Nenad sjekirom ubio ženu i sam se prijavio policiji

Autor:Ognjen Matavulj
11.11.2025
12:31
Nenad Đermanović (82) iz Stanara uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju suprugu Vinku Đermanović (76) koju je sjekirom više puta udario u glavu, potvrđeno je za ATV.
Stravični zločin odigrao se sinoć oko 20.30 časova u dvorištu njihove porodične kuće u selu Jelanjska u opštini Stanari.
Kako saznaje ATV Nikola je nakon zločina pozvao policiju i prijavio da je ubio suprugu. Mirno je sačekao dolazak policajaca koji su ga uhapsili i sproveli na dalju kriminalističku obradu. Tačne okolnosti i motiv zločina nisu poznati i to je predmet dalje istrage.
Na licu mjesta izvršen je uviđaj i pronađena je sjekira kojom je ubistvo najvjerovatnije počinjeno, što će biti poznato nakon vještačenja.
”Za N.Đ. postoji osnov sumnje da je u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području opštine Stanari, usmrtio žensko lice upotrebom hladnog oružja – sjekire”, saopštila je PU Doboj.
Dodaju da je uviđajem rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju. Naloženo je preduzimanje svih mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti i rasvjetljavanju krivičnog djela.
Po nalogu tužilaštva tijelo je upućeno na obdukciu, a osumnjičeni Đermanović će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu teško ubistvo biti predat OJT Doboj na dalje postupanje.
