Jeziv prizor u bh. gradu: Na drvetu obješena koža i životinjska glava

Dežurnoj službi Policijske stanice Olovo u pondejeljak oko 8.30 sati obratio se I. A. iz Olova, koji je prijavio protivzakonit lov.

Prema navodima iz prijave, u šumi u mjestu Dobrun, u blizini regionalnog puta R-468, I. A. pronašao je srneću kožu i glavu.

Koža i glava bile su obješene na granu.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Olovo koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela protivzakonit lov.