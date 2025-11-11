Logo
Jeziv prizor u bh. gradu: Na drvetu obješena koža i životinjska glava

ATV

11.11.2025

Језив призор у бх. граду: На дрвету објешена кожа и животињска глава
Foto: Pexels

Dežurnoj službi Policijske stanice Olovo u pondejeljak oko 8.30 sati obratio se I. A. iz Olova, koji je prijavio protivzakonit lov.

Prema navodima iz prijave, u šumi u mjestu Dobrun, u blizini regionalnog puta R-468, I. A. pronašao je srneću kožu i glavu.

Koža i glava bile su obješene na granu.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Olovo koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela protivzakonit lov.

