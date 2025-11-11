Jeziv prizor u bh. gradu: Na drvetu obješena koža i životinjska glava

Izvor:
ATV
11.11.2025
10:35
Komentari:0
Dežurnoj službi Policijske stanice Olovo u pondejeljak oko 8.30 sati obratio se I. A. iz Olova, koji je prijavio protivzakonit lov.
Prema navodima iz prijave, u šumi u mjestu Dobrun, u blizini regionalnog puta R-468, I. A. pronašao je srneću kožu i glavu.
Koža i glava bile su obješene na granu.
Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Olovo koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela protivzakonit lov.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
14
13
14
12
14
07
14
06
14
05
Trenutno na programu