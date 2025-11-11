Završeno suđenje za masakr u Gimnaziji u Sanskom Mostu

U Kantonalnom sudu u Bihaću okončano je suđenje Mehmedu Vukaliću koji je optužen za trostruko ubistvo u Sanskom Mostu. Završne riječi su iznijeli Tužilaštvo i odbrana, a izricanje presude je zakazano za naredni ponedjeljak.

U završnim riječima, advokat optuženog naveo je da je Vukalić u trenutku izvršenja teškog zločina bio neuračunljiv, odnosno nesvjestan svojih postupaka kada je krenuo u ubilački pohod, javlja RTV USK.

Društvo Bajkerka pokazala razliku između granice Hrvatske i BiH: Snimak nasmijao sve

Vukalić je kazao kako se kaje zbog ubistava i da mu je žao zbog počinjenih djela.

Podsjetimo, 21. augusta prošle godine Vukalić je u zgradi Gimnazije u Sanskom Mostu ubio direktora škole Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan.

Ubistva je počinio na različitim lokacijama u školi, nakon čega je pucao u sebe. Preživio je zahvaljujući brzoj intervenciji ljekara u Kliničkom centru u Banjaluci.

Zanimljivosti Pronađeno zakopano rimsko blago, ležalo je netaknuto 2.000 godina

Odbrana tvrdi da optuženi nije bio svjestan zločina koji je počinio. Prema riječima odbrane, Tužilaštvo nije uspjelo dokazati motive krivičnog djela.

Advokati su naveli da je Vukalić bio diskriminisan na radnom mjestu, te da je trpio neopravdane disciplinske postupke, što je, kako tvrde, uticalo na njegovo psihičko stanje.

S druge strane, Tužilaštvo se s tim ne slaže. U završnim riječima istaknuto je da dokazi upućuju na to da je Vukalić ubistva počinio s direktnim predumišljajem, svjestan svojih postupaka, te da nema dokaza o postojanju duševne bolesti.

Republika Srpska Kovačević Stanivukoviću: Napisati čak 93 riječi i da baš sve budu laž može samo politički Pinokio

Zbog toga je Tužilaštvo zatražilo kaznu dugotrajnog zatvora.