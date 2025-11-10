Logo
Brata polio benzinom i zapalio: Stigla presuda bratoubici iz BiH

ATV

10.11.2025

22:07

Брата полио бензином и запалио: Стигла пресуда братоубици из БиХ

Ragib Aljić iz Doboj Istoka osuđen je na 15 godina i 8 mjeseci zatvora zbog ubistva brata na izuzetno svirep način.

"Vrhovni sud FBiH u krivičnom predmetu protiv optuženog Ragiba Aljića, zbog krivičnog djela Ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom Paljevina u pokušaju, odlučujući u žalbenom postupku protiv presude Kantonalnog suda u Tuzli, donio je odluku kojom se žalbe kantonalnog tužioca iz Tuzle i branioca optuženog odbijaju i presuda Kantonalnog suda u Tuzli, kojom je optuženom izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 15 godina i 8 mjeseci, potvrđuje, čime je ova presuda postala pravosnažna", navodi se u saopštenju.

Новац евро

Ekonomija

Plata 2.200 evra, besplatni smještaj i hrana, a radnika ni za lijeka

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je proglašen krivim da je 29. avgusta 2024. godine oko 19:00 sati, u mjestu Lukavica Rijeka, opština Doboj Istok, nakon kraće verbalne prepirke sa bratom R.A. u vezi s korištenjem porodične kuće, otišao do kuće u namjeri da je zapali.

Најновија вијест

Tenis

Tragedija na Završnom Mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

"Upaljačem je zapalio kanister u kojem se nalazio benzin i bacio ga u pravcu R.A, kojom prilikom je zapaljeni benzin zasuo dio R.A. tijela, kao i dio kuće, nanijevši mu na taj način teške tjelesne povrede opasne po život, usljed kojih je dana 21. septembar 2024. godine, oštećeni preminuo", navedeno je tada u optužnici.

ubistvo

Ubistvo

Doboj Istok

