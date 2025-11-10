Muškarac s potjernice uhapšen na Laušu u kradenom vozilu

Muškarac sa međunarodne potrage uhapšen je danas u Banjaluci nakon što su ga policijski službenici PS Lauš zatekli u saobraćajnom prekršaju.

Kako saznaje ATV muškarac je zatečen u automobilu "golf 7", švedskih registarskih oznaka. Policajci su krenuli da mu pišu prekršajni nalog kada su provjerama utvrdili da je MUP Republike Srpske za njim raspisao međunarodnu potragu.

Ubrzo se ispostavilo da ni vozilo nije regularno i da je takođe aktivno na potrazi Interpola.

Prema nezvaničnim informacijama krađa vozila prijavljena je 7. novembra na teritoriji Kraljevine Švedske. Daljim provjerama je utvrđeno da je vozilo isti dan ušlo u BiH preko granice sa Srbijom.

Rad na predmetu je u toku.