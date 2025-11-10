Logo
Ubio psa motornom testerom, pa pretukao ženu: Uhapšen monstrum

Izvor:

Agencije

10.11.2025

16:00

Policija u Kikindi uhapsili je B. A. Š.(40) sa područja Kikinde, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela nasilje u porodici i ubijanje i zlostavljanje životinja.

Kako se navodi u saopštenju policije, on se sumnjiči da je 7. novembra ove godine motornom testerom usmrtio svog psa, nakon što ga je ugrizao.

Takođe, on se sumnjiči da je istog dana, nakon verbalne rasprave zadao više udaraca nevjenčanoj supruzi.

Njoj su u Opštoj bolnici u Kikindi konstatovane lake tjelesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.

Tagovi:

motorna testera

ubio psa

Kikinda

