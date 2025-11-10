Potvrđena presuda: Brata Rusmira polio benzinom i zapalio

Vrhovni sud FBiH u krivičnom predmetu protiv optuženog Ragiba Aljića, zbog krivičnog d‌jela Ubistvo u sticaju sa krivičnim d‌jelom "Paljevina u pokušaju", odlučujući u žalbenom postupku protiv presude Kantonalnog suda u Tuzli, donio je odluku kojom se žalbe kantonalnog tužitelja iz Tuzle i branitelja optuženog odbijaju i presuda Kantonalnog suda u Tuzli, kojom je optuženom izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 15 godina i 8 mjeseci, potvrđuje, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 29.08.2024. godine oko 19,00 sati, u mjestu Lukavica Rijeka, općina Doboj Istok, nakon kraće verbalne prepirke sa bratom R.A. vezane za korištenje porodične kuće, otišao do kuće u namjeri da je zapali.

Upaljačem je zapalio kanister u kojem se nalazio benzin i bacio ga u pravcu R.A., kojom prilikom je zapaljeni benzin zasuo dio R.A. tijela, kao i dio kuće, nanijevši mu na taj način teške tjelesne povrede opasne po život, uslijed kojih je dana 21.09.2024. godine, oštećeni preminuo.

Riječ je o ubistvu Rusmira Aljića (30) kojeg je usmrtio brat Ragib Aljić.