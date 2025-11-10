Brutalan napad u Laktašima: Muškarac prevezen na UKC

Jedna osoba je uhapšena, a jedna teško povrijeđena nakon tuče koja se u petak dogodila ispred jednog kafića u Laktašima.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, S.P. je uhapšen zbog sumnje da je jednom muškarcu nanio teške tjelesne povrede.

"Navedeno lice se sumnjiči da je dana 07.11.2025. godine u blizini ugostiteljskog objekta u Laktašima fizički napalo muškarca, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede", navodi se u saopštenju.

Povrijeđenom muškarcu je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.