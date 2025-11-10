Logo
Brutalan napad u Laktašima: Muškarac prevezen na UKC

Autor:

Stevan Lulić

10.11.2025

15:02

Komentari:

0
Бруталан напад у Лакташима: Мушкарац превезен на УКЦ
Foto: ATV

Jedna osoba je uhapšena, a jedna teško povrijeđena nakon tuče koja se u petak dogodila ispred jednog kafića u Laktašima.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, S.P. je uhapšen zbog sumnje da je jednom muškarcu nanio teške tjelesne povrede.

Šaka tuča

Hronika

Čelinčanin pretukao dvojicu Banjalučana pa jednom polupao auto

"Navedeno lice se sumnjiči da je dana 07.11.2025. godine u blizini ugostiteljskog objekta u Laktašima fizički napalo muškarca, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede", navodi se u saopštenju.

Povrijeđenom muškarcu je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Tuča

napad

Nasilje

Laktaši

