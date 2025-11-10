Logo
Epilog haosa u Velikoj Kladuši: Povrijeđene četiri osobe, od kojih jedna teže

Avaz

10.11.2025

14:21

Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши
Jasmin Ponjević je upravljajući vozilom pri velikoj brzini i prelaskom u drugu traku izazvao saobraćajnu nesreću u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše, a sve što se desilo nakon toga je na nivou horor filmova.

On je zaustavio vozilo pored ceste i izašao iz vozila da se fizički obračuna s okupljenima, a nakon što je dobio udarac i pao na pod, njegov maloljetni sin, koji je bio suvozač, je sjeo za volan i odlučio da pregazi okupljene.

Болница

Svijet

Doktorka pronađena mrtva u grmlju pored bolnice: Nadzorne kamere otkrile tužnu istinu

Iz MUP-a USK su rekli da će kvalifikacija najvjerovatnije ići u smjeru pokušaja ubistva.

Tom prilikom je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, dvije lakše, dok za četvrtu osobu nije poznat stepen povreda.

Podsjećamo, ranije su iz MUP-a USK rekli za portal "Avaza" rekli da su i otac i sin uhapšeni nakon nemilog događaja.

Velika Kladuša

Saobraćajna nesreća

