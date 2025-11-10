Logo
U bolnicu u Bijeljini dovezen muškarac sa prostrelnom ranom glave

10.11.2025

13:59

У болницу у Бијељини довезен мушкарац са прострелном раном главе

Četrdesetdevetogodišnji muškarac dovezen je u bijeljinsku bolnicu sa prostrelnom ranom na glavi, potvrdila je portparol Policijske uprave Bijeljina Tanja Kovačević.

Ona kaže da su prijavu dobili od ljekara iz zdravstvene ustanove.

Horor: Uhapšena majka, tukla bebu staru 6 mjeseci

Prema riječima portparola, policija na terenu radi uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Bijeljina

ranjen muškarac

