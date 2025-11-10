U bolnicu u Bijeljini dovezen muškarac sa prostrelnom ranom glave

10.11.2025
Četrdesetdevetogodišnji muškarac dovezen je u bijeljinsku bolnicu sa prostrelnom ranom na glavi, potvrdila je portparol Policijske uprave Bijeljina Tanja Kovačević.
Ona kaže da su prijavu dobili od ljekara iz zdravstvene ustanove.
Prema riječima portparola, policija na terenu radi uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
