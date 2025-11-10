Poznata imena poginulih u požaru u Domu penzionera u Tuzli

Grad Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu je u utorak, 4. novembra, pogodila vijest o užasnoj tragediji.

U požaru koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli smrtno je stradalo 13 osoba.

Društvo Ponovo skočila cijena goriva u Srpskoj

Požar je zahvatio sedmi sprat ove ustanove na kojem su se nalazile nepokretne osobe a na teren su odmah izašli vatrogasci, hitna pomoć, policija, ali i obični građani koji su pružili svu moguću pomoć u gašenju požara i spašavanju starih osoba koje borave u Domu.

Tragični bilans ovog nemilog događaja je smrt 13 osoba, uglavnom starije životne dobi. Ono od čega javnost strahuje jeste da taj broj još uvijek nije konačan, s obzirom da je 12 osoba hospitalizovano u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli sa povredama i posljedicama od požara.

Hronika Teška nesreća u Sarajevu: Dijelovi automobila rasuti po putu

Portal Tuzlanski.ba objavio je imena i prezimena poginulih uz njihove godine rođenja, a riječ je o: Ivi Lučiću (1944.), Kurbašić Rasemi (1947.), Beganović Ziadu (1958.), Mehmedinović Azemi (1936.), Jašaragaić Havi (1935.), Pašanović Atifu (1948.), Mrkić Marku (1929.), Lastrić Mileni (1936.), Tučić Sadberi (1950.), Malkočević Zajimu (1952.), Džaferović Ruvejdi (1940.), Ibrišimović Ahmetu (1944.) i Tabukčić Samiji (1941.).

Javnosti još uvijek nisu poznati detalji ove tragedije.

Uzrok požara još uvijek nije poznat, dok o odgovornosti odgovorni lica takođe nema ni govora. Građani se nadaju što skorijim odgovorima kako bi istina i pravda za poginule bila zadovoljena.