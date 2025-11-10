Dodik čestitao Vukomanoviću: Svaki uspjeh sportista iz Srpske nas raduje

10.11.2025
11:57
Komentari:0
Čestitam Tomislavu Vukomanoviću osvajanje VBC International Silver pojasa i pobjedu nad rivalom iz Kolumbije, napisao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.
- Svaki uspjeh sportista iz Republike Srpske nas raduje i govori da je podrška koju im pružimo i te kako opravdana - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Naveo je da podrška neće biti izostavljena ni ubuduće.
Čestitam Tomislavu Vukomanoviću osvajanje VBC International Silver pojasa i pobjedu nad rivalom iz Kolumbije.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 10, 2025
Svaki uspjeh sportista iz Republike Srpske nas raduje i govori da je podrška koju im pružamo i te kako opravdana.
Ta podrška neće biti izostavljena ni ubuduće. pic.twitter.com/1qZPWngxSx
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
13
49
13
49
13
41
13
41
13
36
Trenutno na programu