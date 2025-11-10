Logo
Dodik čestitao Vukomanoviću: Svaki uspjeh sportista iz Srpske nas raduje

10.11.2025

11:57

Foto: Predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

Čestitam Tomislavu Vukomanoviću osvajanje VBC International Silver pojasa i pobjedu nad rivalom iz Kolumbije, napisao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

- Svaki uspjeh sportista iz Republike Srpske nas raduje i govori da je podrška koju im pružimo i te kako opravdana - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Naveo je da podrška neće biti izostavljena ni ubuduće.

Milorad Dodik

Tomislav Vukomanović

