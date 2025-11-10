Logo
Large banner

Cvijanović poručila Stanivukoviću: Da smo se htjeli odreći imovine sarađivali bi sa tvojim mentorom Šmitom

10.11.2025

11:28

Komentari:

3
Цвијановић поручила Станивуковићу: Да смо се хтјели одрећи имовине сарађивали би са твојим ментором Шмитом
Foto: ATV

Naravno da ćemo sarađivati sa Trampovom Amerikom. Da smo htjeli da se odreknemo imovine, sarađivali bi sa tvojim mentorom Šmitom, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Zato su predsjednika Dodika razvlačili po sudovima, dok je tebe Šmit srdačno dočekivao u Sarajevu i vodio po sjednicama fantomskog PIK-a. Baš kao što si i ti pred njega prostirao crveni tepih i sa njim paradirao po Banjaluci, dok je on nametao antisrpske odluke i iživljavao se nad institucijama Republike Srpske - poručila je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Bilo bi dobro da se za početak pozabaviš uređivanjem i razvojem Banjaluke, Cvijanović kaže, umjesto što se baviš velikim temama koje očigledno ne razumiješ.

- I još nešto, moraš da znaš da se u politici ne kupuje sve novcem, već da se mnogo toga mora učiti i naučiti - poručila je Cvijanovićeva.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Draško Stanivuković

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Којић: Салкићу, шта је са 157.000 сарајевских Срба?

Republika Srpska

Kojić: Salkiću, šta je sa 157.000 sarajevskih Srba?

2 h

0
Српским љекарима ускраћена медицинска документација генерала Младића

Republika Srpska

Srpskim ljekarima uskraćena medicinska dokumentacija generala Mladića

3 h

0
Сутра наставак сједнице НСРС

Republika Srpska

Sutra nastavak sjednice NSRS

4 h

0
Централне вијести - 09.11.2025.

Republika Srpska

Centralne vijesti - 09.11.2025.

15 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

49

Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora

13

49

Lukašenko: "Orešnik" neće biti stacioniran na jednom mjestu u Bjelorusiji

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner