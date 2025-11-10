Cvijanović poručila Stanivukoviću: Da smo se htjeli odreći imovine sarađivali bi sa tvojim mentorom Šmitom

Naravno da ćemo sarađivati sa Trampovom Amerikom. Da smo htjeli da se odreknemo imovine, sarađivali bi sa tvojim mentorom Šmitom, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Zato su predsjednika Dodika razvlačili po sudovima, dok je tebe Šmit srdačno dočekivao u Sarajevu i vodio po sjednicama fantomskog PIK-a. Baš kao što si i ti pred njega prostirao crveni tepih i sa njim paradirao po Banjaluci, dok je on nametao antisrpske odluke i iživljavao se nad institucijama Republike Srpske - poručila je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Bilo bi dobro da se za početak pozabaviš uređivanjem i razvojem Banjaluke, Cvijanović kaže, umjesto što se baviš velikim temama koje očigledno ne razumiješ.

- I još nešto, moraš da znaš da se u politici ne kupuje sve novcem, već da se mnogo toga mora učiti i naučiti - poručila je Cvijanovićeva.