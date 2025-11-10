Srpskim ljekarima uskraćena medicinska dokumentacija generala Mladića

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, a srpskim ljekarima tokom nedavne posjete generalu u pritvorskoj bolnici u Hagu nije data medicinska dokumentacija, koja je samo dan kasnije data ljekaru kojeg je angažovao haški sud, rekao je generalov sin Darko Mladić.

- Bio sam sa kćerkom kod oca u posjeti prošle nedjelje. Naši ljekari su poslali izvještaje, to smo dokumentovali. Naši ljekari su imali jako kratku posjetu, nažalost, dali su im samo sat i po vremena i nisu im podijelili kompletan materijal - rekao je Darko Mladić.

On je istakao da je interesantno da je samo dan nakon posjete srpskih ljekara, kod generala Mladića bio neurolog koga je Haški sud angažovao kao nezavisnog eksperta, a njemu su, za razliku od srpskih stručnjaka, dali na uvid 36 stranica medicinskog materijala.

- Nejasno je iz kojih razloga uskraćuju našim ljekarima materijale - naglasio je Mladić.

Srpski ljekari, dodao je on, konstatovali su probleme koji već postoje i koji se pogoršavaju.

- On se drži kako se drži. Ima neurološke, kardiovaskularne, probleme sa bubrezima, sa šećerom, sa dekubitisom, osteomijelitisom /infekcija kostiju/ kao posljedica dekubitisa, ima kognitivne probleme - naveo je on.

Darko Mladić je podsjetio da je general već od maja pod palijativnom njegom.

- Znači da su odustali od nekog liječenja. On više od godinu dana ni uz pomoć fizioterapeuta nije stao na noge - rekao je Mladić.

Darko je naveo da ga otac prepoznaje i da su tokom posljednje posjete pričali.

Prema njegovim riječima, general je i dalje nepokretan i leži u krevetu ili je u kolicima.

Bivši komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preživio je u haškom pritvoru i bolnici nekoliko moždanih udara, ima neurološke, kardiovaskularne i urološke probleme koji se progresivno pogoršavaju i komplikuju.

Prošle godine mu je u jednoj holandskoj bolnici ugrađen pejsmejker, ali se njegovo zdravstveno stanje i dalje pogoršava, a od tada su mu otkazali i bubrezi.

Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbio je hitan zahtjev odbrane generala Ratka Mladića za privremeno ili uslovno prijevremeno puštanje na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja.

General Mladić uhapšen je 26. maja 2011. u Lazarevu kod Zrenjanina, a Haški tribunal ga je 2021. godine pravosnažno osudio na doživotnu kaznu zatvora.