Oglasio se Dodik nakon dirljivog susreta sa suprugom poginulog borca

09.11.2025
18:55
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se nakon dirljivog susreta sa suprugom poginulog borca u Tesliću.
Dodiku je jedna gospođa prišla na ulici i za njega je imala dirljivu poruku.
""Da pozdravim našeg predsjednika. Ja sam žena, udovica, poginulog borca. Da Vam se zahvalim, da Vas nije ja ne bih imala krov nad glavom", rekla je gospođa Dodiku i dodala:
"I sad bih bila podstanar".
Dodik joj se zahvalio na ovim riječima.
"Živio ti meni, i tvoji svi", zaključila je gospođa.
Nakon ovog susreta Dodik je na svom Iks nalogu objavio snimak razgovora i poručio da dugujemo zahvalnost svima koji su svoj život utkali u temelje Republike Srpske.
"Najmanje što možemo da učinimo jeste da njihovim porodicama omogućimo dostojan život", napisao je Dodik.
