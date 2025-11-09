Srušio se helikopter sa ruskim vojnim zvaničnicima - pet mrtvih

Izvor:
Alo
09.11.2025
16:51

Pet osoba, među kojima i četiri visoka rukovodioca ruske fabrike vojne opreme Kizljarski elektromehanički zavod (KEMZ), poginulo je u padu helikoptera u Dagestanu.
Nesreća se dogodila prošlog petka, u blizini sela na obali Kaspijskog jezera.
Prema ruskim i ukrajinskim izvorima, helikopter Ka-226, koji je prevozio rukovodioce vojne kompanije, srušio se u stambenom naselju.
U nesreći je poginulo pet osoba, dok su dvije povrijeđene. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako pilot pokušava prinudno da sleti na plažu – rep helikoptera udara u tlo, letjelica gubi kontrolu i obrušava se na kuću u selu Aci-Šu, koja je u potpunosti izgorjela.
Prema prvim informacijama koje je objavio kanal "Neksta", uzrok tragedije najvjerovatnije je tehnički kvar, bez naznaka sabotaže ili spoljnog uticaja.
KEMZ, sa sjedištem u Republici Dagestan, proizvodi avionske komponente i sisteme upravljanja za rusku vojsku. Evropska unija je 2024. godine uvela sankcije kompaniji, optuživši je da "materijalno podržava akcije koje podrivaju teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine".
Među poginulima je i Acalo Magomedov, zamjenik generalnog direktora za izgradnju i logistiku, kao i još trojica rukovodilaca fabrike i inženjer leta. Ruska Federalna uprava za vazduhoplovstvo (Rosavijacija) pokrenula je istragu nesreća koju je označila kao "ozbiljan vazduhoplovni incident", prenosi "Alo".
A Russian Ka-226 helicopter has crashed in Dagestan. Early media reports inform that seven people were on board. Among the passengers was Akhmat Akhmatov, an executive at the company and the son of the general director of JSC “Kizlyar Electromechanical Plant" pic.twitter.com/J2DwzCcNyy— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 7, 2025
