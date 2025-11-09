Srušio se helikopter sa ruskim vojnim zvaničnicima - pet mrtvih

Pet osoba, među kojima i četiri visoka rukovodioca ruske fabrike vojne opreme Kizljarski elektromehanički zavod (KEMZ), poginulo je u padu helikoptera u Dagestanu.

Nesreća se dogodila prošlog petka, u blizini sela na obali Kaspijskog jezera.

Prema ruskim i ukrajinskim izvorima, helikopter Ka-226, koji je prevozio rukovodioce vojne kompanije, srušio se u stambenom naselju.

U nesreći je poginulo pet osoba, dok su dvije povrijeđene. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako pilot pokušava prinudno da sleti na plažu – rep helikoptera udara u tlo, letjelica gubi kontrolu i obrušava se na kuću u selu Aci-Šu, koja je u potpunosti izgorjela.

Prema prvim informacijama koje je objavio kanal "Neksta", uzrok tragedije najvjerovatnije je tehnički kvar, bez naznaka sabotaže ili spoljnog uticaja.

Pokrenuta istraga

KEMZ, sa sjedištem u Republici Dagestan, proizvodi avionske komponente i sisteme upravljanja za rusku vojsku. Evropska unija je 2024. godine uvela sankcije kompaniji, optuživši je da "materijalno podržava akcije koje podrivaju teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine".

Među poginulima je i Acalo Magomedov, zamjenik generalnog direktora za izgradnju i logistiku, kao i još trojica rukovodilaca fabrike i inženjer leta. Ruska Federalna uprava za vazduhoplovstvo (Rosavijacija) pokrenula je istragu nesreća koju je označila kao "ozbiljan vazduhoplovni incident", prenosi "Alo".