Logo
Large banner

Srušio se helikopter sa ruskim vojnim zvaničnicima - pet mrtvih

Izvor:

Alo

09.11.2025

16:51

Komentari:

0
Пад хеликоптера у Дагестану
Foto: Screenshot / X

Pet osoba, među kojima i četiri visoka rukovodioca ruske fabrike vojne opreme Kizljarski elektromehanički zavod (KEMZ), poginulo je u padu helikoptera u Dagestanu.

Nesreća se dogodila prošlog petka, u blizini sela na obali Kaspijskog jezera.

Prema ruskim i ukrajinskim izvorima, helikopter Ka-226, koji je prevozio rukovodioce vojne kompanije, srušio se u stambenom naselju.

Јована Јеремић

Scena

Jovana Jeremić doživjela srčani udar

U nesreći je poginulo pet osoba, dok su dvije povrijeđene. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako pilot pokušava prinudno da sleti na plažu – rep helikoptera udara u tlo, letjelica gubi kontrolu i obrušava se na kuću u selu Aci-Šu, koja je u potpunosti izgorjela.

Prema prvim informacijama koje je objavio kanal "Neksta", uzrok tragedije najvjerovatnije je tehnički kvar, bez naznaka sabotaže ili spoljnog uticaja.

Pokrenuta istraga

KEMZ, sa sjedištem u Republici Dagestan, proizvodi avionske komponente i sisteme upravljanja za rusku vojsku. Evropska unija je 2024. godine uvela sankcije kompaniji, optuživši je da "materijalno podržava akcije koje podrivaju teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine".

SVINJE-240925

Ekonomija

Svinjokolj je počeo: U ovom dijelu je meso jeftinije nego lani

Među poginulima je i Acalo Magomedov, zamjenik generalnog direktora za izgradnju i logistiku, kao i još trojica rukovodilaca fabrike i inženjer leta. Ruska Federalna uprava za vazduhoplovstvo (Rosavijacija) pokrenula je istragu nesreća koju je označila kao "ozbiljan vazduhoplovni incident", prenosi "Alo".

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

pad helikoptera

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мајка случајно прегазила једногодишње дијете

Svijet

Majka slučajno pregazila jednogodišnje dijete

3 h

0
Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

Svijet

Skoro svaki Amerikanac dobija po 2.000 dolara

3 h

0
Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Svijet

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

4 h

1
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Svijet

Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju dijalog o Ukrajini, okončanje sukoba nemoguće bez uvažavanja ruskih interesa

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Upozorenje za vozače koji idu na dva auto-puta u Srpskoj

19

32

Movember: Važnost prevencije i brige o muškom zdravlju

19

28

Odbacio ''američki san'' i kupio 330 dunuma zemlje u Srpskoj

19

24

Gdje je najviše razvoda u Republici Srpskoj

19

20

Kada možemo očekivati stabilizaciju tržišta peleta u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner