Skoro svaki Amerikanac dobija po 2.000 dolara

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da će svaki Amerikanac dobiti najmanje 2.000 dolara od carinskih prihoda koje je prikupila administracija.

"Dividenda od 2.000 dolara po osobi (ne računajući ljude sa visokim prihodima!) biće isplaćena svima", objavio je Tramp na svojoj mreži "Trut sošl".

Tramp je naveo da će administracija SAD otplatiti veliki dug, koristeći novac prikupljen naplatom carina.