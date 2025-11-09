Fico: Slovačka protiv korištenja zamrznutih ruskih sredstava za finansiranje Ukrajine

Slovački premijer Robert Fico upozorio je da će se njegova zemlja usprotiviti korištenju zamrznutih ruskih sredstava za finansiranje ukrajinske odbrane.

- Slovačka neće da učestvuje u bilo kakvim pravnim, ili finansijskim aranžmanima u cilju zaplene zamrznutih sredstava, ukoliko ona budu trošena na vojne troškove Ukrajine - kazao je juče Fico za slovački javni servis STVR.

Evropska unija nastoji da postigne sporazum o planu prema kojem bi se prihodi od zamrznutih ruskih sredstava iskoristili kako bi se obezbedio zajam od 140 milijardi evra za Ukrajinu, a da pri tom ova sredstva ne budu zaplijenjena, navodi Politiko.

Kako navodi Politiko, Fico se i ranije suprotstavljao potezima EU prema Moskvi, a mnogo puta je zaprijetio da će blokirati sankcije Unije protiv Rusije, koristeći veto da bi dobio ustupke po drugim pitanjima.