Prognoza za narednu sedmicu: Evo kada se očekuje snijeg

Danas, u nedjelju, 9. novembra, odnosno od noći na ponedjeljak, 10. novembra, slijedi novi talas padavina sa juga, objavio je BHMETEO.ba.

Ponedjeljak

Padavine će tokom noći i veći dio ponedjeljka zahvatiti južne, jugoistočne, istočne, sjeveroistočne te djelimično centralne krajeve BiH.

Republika Srpska Matijašević: Podržavamo kandidaturu Siniše Karana za predsjednika Srpske

"Kiša, a na planinama iznad 1.900 metara nadvorske visine susnježica i snijeg. Prognozirana količina padavina sedam do 20, na jugu lokalno do 35 mm", naveli su.

Na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru očekuje se uglavnom suvo, malo kiše moguće samo ponegdje. Prestanak padavina posvuda u večernjim satima ponedjeljka uz djelimično razvedravanje.

Utorak

Od utorka, 11. novembra, očekuje se stabilizacija vremena uz hladna jutra i ugodno tople dane. U utorak ujutro i prijepodne očekuje se većinom magla ili niska oblačnost koja bi se razišla tokom dana i kasnije poslijepodne bi bilo većinom sunčano.

Društvo Sutra svježije sa kišom

Od srijede do vikenda

Od srijede, 12. novembra, očekuje se sunčano vrijeme. Ujutro se očekuje lokalno mraz, po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost koja se lokalno može zadržati veći dio dana.

Dnevna temperatura narednih dana u postepenom porastu i prema kraju sljedeće sedmice bi mogla dostizati lokalno do oko 20 stepeni Celzijusovih. Jutra će biti hladna uz temperature većinom oko nule, malo toplije na jugu.

Gradovi i opštine Dodik i Karan u Tesliću

Vikend, 15. i 16. novembar

Za vikend se očekuje porast oblačnosti uz lokalno moguće padavine.