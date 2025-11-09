Logo
Prognoza za narednu sedmicu: Evo kada se očekuje snijeg

09.11.2025

14:22

Мраз зима минус лист
Foto: photos_by_ginny/Pexels

Danas, u nedjelju, 9. novembra, odnosno od noći na ponedjeljak, 10. novembra, slijedi novi talas padavina sa juga, objavio je BHMETEO.ba.

Ponedjeljak

Padavine će tokom noći i veći dio ponedjeljka zahvatiti južne, jugoistočne, istočne, sjeveroistočne te djelimično centralne krajeve BiH.

дарко матијашевић

Republika Srpska

Matijašević: Podržavamo kandidaturu Siniše Karana za predsjednika Srpske

"Kiša, a na planinama iznad 1.900 metara nadvorske visine susnježica i snijeg. Prognozirana količina padavina sedam do 20, na jugu lokalno do 35 mm", naveli su.

Na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru očekuje se uglavnom suvo, malo kiše moguće samo ponegdje. Prestanak padavina posvuda u večernjim satima ponedjeljka uz djelimično razvedravanje.

Utorak

Od utorka, 11. novembra, očekuje se stabilizacija vremena uz hladna jutra i ugodno tople dane. U utorak ujutro i prijepodne očekuje se većinom magla ili niska oblačnost koja bi se razišla tokom dana i kasnije poslijepodne bi bilo većinom sunčano.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Društvo

Sutra svježije sa kišom

Od srijede do vikenda

Od srijede, 12. novembra, očekuje se sunčano vrijeme. Ujutro se očekuje lokalno mraz, po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost koja se lokalno može zadržati veći dio dana.

Dnevna temperatura narednih dana u postepenom porastu i prema kraju sljedeće sedmice bi mogla dostizati lokalno do oko 20 stepeni Celzijusovih. Jutra će biti hladna uz temperature većinom oko nule, malo toplije na jugu.

Каран у Теслићу

Gradovi i opštine

Dodik i Karan u Tesliću

Vikend, 15. i 16. novembar

Za vikend se očekuje porast oblačnosti uz lokalno moguće padavine.

