Logo
Large banner

U Srpskoj rođeno 10 beba

09.11.2025

08:41

Komentari:

0
У Српској рођено 10 беба
Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, šest dječaka i četiri djevojčice, rečeno je Srni u porodilištima.

Sedam beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Foči, a jedna u Nevesinju.

DJECA-RODITELJI-180925

Zanimljivosti

Najzahtjevniji roditelji rađaju se u ova tri horoskopska znaka

U Banjaluci su rođena četiri dječaka i tri djevojčice, u Foči dječak i djevojčica, a u Nevesinju jedan dječak.

Poroda nije bilo u Bijeljini, Prijedoru, Trebinju, Zvorniku i Istočnom Sarajevu, a podaci za porodilišta u Doboju i Gradišci nisu bili dostupni.

Podijeli:

Tag:

bebe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

Društvo

Uživajte u nedjelji: Danas vedrije i toplije nego prethodnih dana

3 h

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Ekonomija

Povećana potražnja i veliki broj novih korisnika uticali na cijenu peleta

3 h

1
Гужве на два гранична прелаза

Gradovi i opštine

Gužve na dva granična prelaza

3 h

0
Јокић незаустављив: Нови трипл-дабл за побједу над Индијаном

Košarka

Jokić nezaustavljiv: Novi tripl-dabl za pobjedu nad Indijanom

3 h

0

Više iz rubrike

Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

Društvo

Uživajte u nedjelji: Danas vedrije i toplije nego prethodnih dana

3 h

0
АМС издао упозорење за возаче

Društvo

AMS izdao upozorenje za vozače

3 h

0
Боловање - право или злоупотреба?

Društvo

Bolovanje - pravo ili zloupotreba?

16 h

1
РиТЕ Угљевик коначно на мрежи

Društvo

RiTE Ugljevik konačno na mreži

18 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner