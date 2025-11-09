U Srpskoj rođeno 10 beba

09.11.2025
08:41
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, šest dječaka i četiri djevojčice, rečeno je Srni u porodilištima.
Sedam beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Foči, a jedna u Nevesinju.
Zanimljivosti
Najzahtjevniji roditelji rađaju se u ova tri horoskopska znaka
U Banjaluci su rođena četiri dječaka i tri djevojčice, u Foči dječak i djevojčica, a u Nevesinju jedan dječak.
Poroda nije bilo u Bijeljini, Prijedoru, Trebinju, Zvorniku i Istočnom Sarajevu, a podaci za porodilišta u Doboju i Gradišci nisu bili dostupni.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu