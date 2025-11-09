AMS izdao upozorenje za vozače

Saobraćaj se u većem dijelu Republike Srpske i FBiH odvija po vlažnim kolovozima, a magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Na graničnim prelazima zadržavanja jutros nisu duža od pola sata.

Na magistralnom putu Nevesinje-Gacko, na lokalitetu Crgovo, radi se na sanaciji kosine trupa puta, zbog čega će se saobraćaj odvijati naizmjenično, jednom trakom, uz mogućnost obustave do 15 minuta.

Zbog sanacije trotoara uz magistralni put, u prijedorskom naselju Tukovi saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom saobraćajnom trakom. Predviđeno je da radovi traju do 10. novembra.

Privremene obustave saobraćaja, zbog radova, aktuelne su i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Takođe, na istom putnom pravcu vrši se postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banjaluka, a radi se i na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu, kod Roguljića. Saobraćaj na nadvožnjaku je zatvoren za sve kategorije vozila kao i za pješake. Trenutno se saobraćaj od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Radovi se izvode na dionicama magistralnih puteva Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci, i Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići. Na mjestima izvođenja radova moguće su obustave saobraćaja do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova je na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

Usljed klizište jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim putevima Vrtoče–Bosanski Petrovac /područje Medenog Polja/, Žepče-Maglaj na lokalitetu Ozimica, Zavidovići-Vozuća u mjestu Krivaja, Jablanica-Blidinje /dionica Jablanica-Kosne Luke/, Konjic-Jablanica, Jablanica-Prozor, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara, Jajce-Crna Rijeka, Semizovac-Olovo i na ulazu u Neum.

AMS podsjeća da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, na graničnim prelazima mogu očekivati duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.