Logo
Large banner

Uživajte u nedjelji: Danas vedrije i toplije nego prethodnih dana

09.11.2025

08:29

Komentari:

0
Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti vedrije i toplije nego prethodnih dana, dok se na jugu očekuje jače naoblačenje sa prolaznom kišom.

Maksimalna temperatura vazduha od osam do 14, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

Prvi dio dana biće pretežno oblačno uz sunčane intervale, a na jugu sa slabom kišom. Oko rijeka i po kotlinama magla. Sredinom dana na sjeveru i zapadu će se izvedriti i biće toplije.

Градишка

Gradovi i opštine

Gužve na dva granična prelaza

Uveče i naredne noći biće oblačno, na istoku i u Hercegovini sa slabom kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv.

Podijeli:

Tag:

Vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

АМС издао упозорење за возаче

Društvo

AMS izdao upozorenje za vozače

3 h

0
Боловање - право или злоупотреба?

Društvo

Bolovanje - pravo ili zloupotreba?

16 h

1
РиТЕ Угљевик коначно на мрежи

Društvo

RiTE Ugljevik konačno na mreži

18 h

1
Идете преко границе: Пазите на ово - може вас завити у црно

Društvo

Idete preko granice: Pazite na ovo - može vas zaviti u crno

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner