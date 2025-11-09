Uživajte u nedjelji: Danas vedrije i toplije nego prethodnih dana

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti vedrije i toplije nego prethodnih dana, dok se na jugu očekuje jače naoblačenje sa prolaznom kišom.

Maksimalna temperatura vazduha od osam do 14, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

Prvi dio dana biće pretežno oblačno uz sunčane intervale, a na jugu sa slabom kišom. Oko rijeka i po kotlinama magla. Sredinom dana na sjeveru i zapadu će se izvedriti i biće toplije.

Uveče i naredne noći biće oblačno, na istoku i u Hercegovini sa slabom kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv.