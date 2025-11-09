Povećana potražnja i veliki broj novih korisnika uticali na cijenu peleta

Povećana potražnja i veliki broj novih korisnika diktiraju cijenu peleta, rekao je Goran Ivanović, predstavnik proizvođača peleta u BiH.

- Sezona je grijanja, a čim je povećana potražnja, cijene skaču. Imamo preko 30.000 novih korisnika. Imamo situaciju da je samo jedan proizvođač prodao preko 6.000 peći - kaže Ivanović.

Ističe da je se od ove godine i veliki broj korisnika ponovo vratio na pelet, što je kako kaže, veoma dobra vijest.

- Pelet je i sa ovom cijenom među najpovoljnijim energentima - kaže Ivanović.

Ivanović kaže da žele pelet zadržati kao lidera u grijanju stanovništva te da će sistematski biti riješeni svi ovi problemi.

Proizvođači kažu da je sezona grijanja ove godine počela ranije što je jedan od razloga za povećanu potražnju.

Cijene peleta u regionu su mnogo veće nego Republici Srpskoj, gdje je cijena peleta u zavisnosti od vrste od 450 do 550 KM, dok je npr. u Srbiji 42.000 dinara što je oko 700 KM.

Narednih mjeseci se ne očekuje pojeftinjenje peleta, ali prema riječima proizvođača može se računati na stabilizaciju tržišta.

Podsjetimo, krajem septembra pelet je koštao od 466 do 580 maraka, zavisno od toga u kojem gradu je kupovan, piše RTRS.