Koliko je razvijeno žensko preduzetništvo u Republici Srpskoj?

Iako put do uspjeha često nije jednostavan, mnoge preduzetnice u Republici Srpskoj dokazuju da se radom, upornošću i znanjem mogu prevazići prepreke i ostvariti rezultati vrijedni pažnje kroz vlastiti biznis.

Vlasnica kozmetičkog i frizerskog salona , u čijem timu radi 16 radnika, kaže da nije lako uskladiti privatni i poslovni život, ali da se sa godinama iskustva nauči kako pronaći pravi balans. Ističe i da su sajmovi ženskog preduzetništva veoma značajni.

"Znači mnogo, zato što evo sad ovo dešavanje što je bilo 2-og oktobra u Staroj Adi je meni izuzetno doprinijelo jer sam stekla mnogo poznanstava, kontakata od ljudi, što odavde, a tako i iz Srbije" , rekla je Čedomira Đurić, vlasnik salona "Beauty Coffee Rosort By Čeda".

Imala je poruku i za druge mlade osobe- da vjeruju u sebe i da svaki korak, ma koliko bio mali, vodi naprijed.

"Ja sam svakako za to da treba pokrenuti svoj biznis pogotovo mladi i da nikad ne odustanu i svaka prepreka koja im se nađe na putu to je za nešto dobro i u tom momentu treba samo nastaviti dalje i ne odustati", istakla je Čedomira.

Predsjednik udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva navodi da uprkos čestim promjenama na tržištu i sezonskim problemima s radnom snagom, mnogi uspijevaju da opstanu zahvaljujući posvećenosti i profesionalnom pristupu poslu.

"Ono što možemo reći da je veoma teško i biti preduzetnik i preuzimati na sebe obaveze za veliki broj radnika ljudi, treba i hrabrosti i želje i podrške", rekao je Goran Kurtinović, predsjednik UO "Horeka".

Privredni subjekti u kojima su žene vlasnice i suvlasnice imaju učešće od 27,95% u ukupnom broju subjekata u Republici Srpskoj.

"Ako posebno posmatramo, vlasnice privrednih subjekata dominantno posluju u sektoru usluga: trgovina na veliko i malo sa 18,29%, ostale uslužne djelatnosti sa 17,51% i stručne, naučne i tehničke djelatnosti sa 16,93% učešća u ukupnom broju subjekata u vlasništvu žena. Imaju i značajnije učešće i u oblasti prerađivačke industrije od 6,42%", podaci su Zanatsko-preduzetničke komore.

Prethodnih godina se mnogo radilo na statusu ženskog preduzetništva, poručuju iz Zanatsko-preduzetničke komore Banjaluka.

"Ja moram da kažem da Zanatsko-preduzetnička komora regije Banjaluka ima potpisan memorandum sa privrednom komorom Srbije, gdje je baš akcenat na podršci i saradnji oko ženskog preduzetništva. Mi smo skoro imali i sajam ženskog preduzetništva i jednu konferenciju koja je okupila ogroman broj žena koje su imale tada priliku i u sajamskom dijelu da izlože sve ono čime se bave i da razmjene neka svoja iskustva, a možda sklope i nove poslove.", rekla je Žana Arsić, predsjednik zanatsko-preduzetničke komore Banjaluka.

Žensko preduzetništvo donosi nove ideje, zapošljava druge žene i doprinosi razvoju zajednice. Ako bi imale više podrške i manje prepreka-žene bi mogle postati ključan pokretač privrednog rasta.