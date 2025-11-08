Poskupljuje gorivo u BiH

Derivati na benzinskim pumpama iznose u prosjeku oko 2,40KM. Na tome, izgleda, neće stati. Rast cijena nafte na svjetskim berzama je u porastu, a taj trend se preslikava i kod nas. Iako je gorivo poskupjelo, građani kažu da se mora sipati.

"Mislim da to nije baš prihvatljivo s obzirom na to da i ja svaki dan vozim auto, ali šta ćemo, mora se sipati".

"Cijene goriva i nisu toliko visoke, s obzirom na to da su prije nekoliko godina bile i veće. Okej je cijena goriva, nije preskupo i može se izdržati".

"Mislim da to i ne utiče toliko jer svako ko vozi mora da sipa gorivo u to auto. Tako da mislim da to, bar u mojoj situaciji, ne mijenja nešto mnogo", kažu građani.

Rast cijena na svjetskom tržištu doveo je do poskupljenja goriva, ali tendencija rasta je i dalje prisutna, poručuju stručnjaci. Ponovni rast cijena goriva zavisi od zaliha derivata koje distributeri imaju i od kretanja cijena na berzi.

"Razlog rasta cijena je rast kotacija na evropskom tržištu, pogotovo dizelskog goriva koji je prouzrokovan geopolitičkom situacijom, uvođenjem sankcija određenim ruskim kompanijama, kao i napadima na rafinerije od strane Ukrajine. Prema trenutnim parametrima koje mi vidimo, kurs dolara i cijene na berzi, nažalost, možemo očekivati rast i preko ovih 2,40 KM", rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima privredne komore Republike Srpske.

Poskupljenje nafte i naftnih derivata dovešće i do porasta cijena prehrambenih namirnica, ističu iz Udruženja potrošača. Ali čak i kada nafta pojeftini na svjetskom tržištu, to se ne odražava na cijene na pumpama, a pogotovo ne prati cijenu osnovnih životnih namirnica.

"Imamo situaciju da je trgovcima stavljeno na volju da samostalno odlučuju koliko će i kada da poskupe, a u suštini i poskupljenje nafte u ovom slučaju im služi samo za izgovor da bi mogli da poskupe i cijene, ionako već skupih, osnovnih životnih namirnica", rekao je Dragan Jošić iz Udruženja za zaštitu potrošača "Reakcija".

Ekonomisti upozoravaju da problem ekonomije Republike Srpske i BiH leži u oligopolu i tzv. "ljepljivosti cijena". Kada jednom nešto poskupi, teško mu pada cijena, a kada treba da poskupi lako se kreće naviše.

"Problem, ili naslijeđena pojava ekonomije u Republici Srpskoj i BiH je da smo mi jako mali. Kod nas većina tržišta, uključujući i tržište nafte, je neka vrsta oligopola. Bez obzira što imamo i veliki broj malih pupmi, dominantnu poziciju na tržištu zauzimaju tri ili četiri kompanije. Mi nemamo ni pretjerano efikasne institucije koje bi istraživale i sprečavale oligopolsko ponašanje", rekao je Marko Đogo, ekonomista.

Valjalo bi zasukati rukave i krenuti u kontrole. Dok plata ne pokriva ni potrošačku korpu, udari na džepove građana ne prestaju. Ovo nije prvo poskupljenje goriva u ovoj godini, a prema procjeni struke, neće biti ni posljednje.