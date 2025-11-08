Logo
Cvijanović: SNSD na svaki izazov odgovori snagom naroda

08.11.2025

19:57

Цвијановић: СНСД на сваки изазов одговори снагом народа
Mi smo SNSD, imamo jasnu politiku i jasne ciljeve: mirna, stabilna i prosperitetna Republika Srpska.

- SNSD je pokazao sposobnost da na svaki izazov odgovori snagom naroda i snagom institucija. Tako će biti i na ovim izborima - napisala je Cvijanovićeva na svom Instagram nalogu.

Cvijanovićeva se zahvalila Bijeljini i Sembercima na podršci.

- Pobijediće Srpska - zaključila je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović

Prijevremeni izbori 2025

