Cvijanović: SNSD na svaki izazov odgovori snagom naroda

08.11.2025
19:57
Komentari:0
Mi smo SNSD, imamo jasnu politiku i jasne ciljeve: mirna, stabilna i prosperitetna Republika Srpska.
- SNSD je pokazao sposobnost da na svaki izazov odgovori snagom naroda i snagom institucija. Tako će biti i na ovim izborima - napisala je Cvijanovićeva na svom Instagram nalogu.
Cvijanovićeva se zahvalila Bijeljini i Sembercima na podršci.
- Pobijediće Srpska - zaključila je Cvijanovićeva.
