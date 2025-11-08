U Srpskoj počela kampanja za prijevremene predsjedničke izbore

Počela je kampanja za prijevremene izbore u Republici Srpskoj. Pod sloganom "Pobijediće Srpska" kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan danas je u društvu Milorada Dodika i Željke Cvijanović zalijepio prvi predizborni plakat ispred Palate Republike Srpske.

"SNSD sa svim svojim koalicionim partnerima je prepoznat kao neko ko u posljednjih 30 godina brani RS brani pravo srpskog naroda da samo on odlučuje ko će biti njegov predsjednik i da samo on odlučuje ko će da bude predstavnik i u Narodnoj Skupštini i u Vladi i ko će da vodi Srpsku na temeljima onih koji su dali svoje živote", rekao je Siniša Karan, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske.

"Mi branimo slobodu Republike Srpske, mi branimo njeno dostojanstvo, mi smo oni koji grade Republiku Srpsku, mi smo oni koji ne dozvoljava da Srpska stane u investicijama, mi smo oni koji smo garanti stabilnost i bezbjednost svake porodice ovdje", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Pobjednik je SNSD, pobjednik je Siniša Karan koji je preuzeo na sebe ovako veliku obavezu, ali ne samo u ime SNSD ili koalicionih partnera nego u ime građana RS u ime naroda, i u ime srpskog naroda konačno da pokaže da smo ljudi koji možemo da živimo kao svoji na svome", rekla je Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a.

S druge strane, kampanju "Da Srpska ponovo bude ponosna" otvorio je kandidat SDS-a Branko Blanuša, poručio je da narod treba da živi dostojanstveno te ukoliko dobije podršku građana predložiće niz zakona za procesuiranje slučajeva krupne korupcije.

"U toku ove kandidature obiću cijelu Republiku Srpsku razgovaraću sa što većim brojem građana Srpske, reći ću im da RS može drugačije i bolje da narod u Republike Srpske treba dostojanstveno da živi da svaki građanin Srpske treba da bude jednak i pred zakonom i pred institucijama", rekao je Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske.

"Danas odavde krećemo u kampanju, krećemo u pobjedu ne za profesora doktora Branka Blanušu, ne samo za njega nego za kompletan narod Srpske, ne sumnjamo uopšte u pobjedu i učinićemo sve da 23. 11. izbornog dana profesor Branko Blanuša postane novi predsjednik Republike Srpske", rekao je Jovica Radulović, vršilac dužnosti predsjednika SDS-a.

"Izborom jednog poštenog, jednog kulturnog, pristojnog profesora doktora Blanušu iza koga i uz koga mi svi stojimo u punom našem kapacitetu, sve ono što mi znamo i možemo iz razloga što će se sljedeće stvari odvijati na ovaj način, kad pobijedi profesor Blanuša to znači da će se situacija u NSRS promijeniti", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a.

Prijevremeni izbori su raspisani za 23. novembar, a u skladu sa Uputstvom o rokovima iz CIK-a saopšteno je da kampanja, koja traje 15 dana, zvanično počinje i trajaće do 22. novembra do sedam časova ujutro, kada počinje izborna ćutnja.