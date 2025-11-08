Trišić Babić poručila opoziciji: Nemojte misliti da će vam proći neopaženo

Dok opozicija u Republici Srpskoj na sva zvona optužuje SNSD za nepostojeću izdaju, u toj galami veoma konkretno prodaje interese Srpske, izjavila je vršilac dužnosti predsjednika Republike Ana Trišić Babić.

"Nemojte misliti da će vam proći neopaženo", poručila je Trišić Babić članu Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darku Babalju iz SDS-a koji je upitao "da li u SNSD-u znaju da je grupa poslanika iz FBiH prije četiri dana uputila zakon o državnoj imovinu u proceduru", navodeći "da će vrijeme pokazati da li je ćutanje na zakon o državnoj imovini dogovor sa takozvanim visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom".

Ona je istakla da SNSD nema ništa s tim.

"To su vaši sarajevski drugari, sa kojima ste prošle sedmice izglasali formiranje nove institucije na nivou BiH, a Srpskoj ograničili vidljivost u procesu evropskih integracija", naglasila je Trišić Babićza Srnu.