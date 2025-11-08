Logo
Kovačević: Znamo rezultat - pobijediće Srpska!

08.11.2025

14:29

Ковачевић: Знамо резултат - побиједиће Српска!

Na ovim izborima ćemo odbraniti ono što je naš narod odlučio, a /Kristijan/ Šmit, Sarajevo i opozicija poništili, poručio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je istakao da će se na ovim izborima birati između volje Republike Srpske i diktata Kristijana Šmita.

"Znamo rezultat - POBIJEDIĆE SRPSKA!", objavio je Kovačević na "Iksu".

Radovan Kovačević

