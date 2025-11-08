Logo
Large banner

Krava stradala u teškoj nesreći - auto razoren

Izvor:

Agencije

08.11.2025

14:13

Komentari:

0
Крава страдала у несрећи
Foto: PVP Mostar

U petak oko 22:35 sati, na novoj obilaznici između Miljkovića i Pologa, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je automobil Golf udario u kravu koja je prelazila preko puta.

Krava je tom prilikom stradala, dok je na automobilu nastala velika materijalna šteta.

Vozač automobila je zadobio lakše tjelesne povrede, javlja "Hercegovina.info", a na mjesto događaja izašla je i ekipa za uviđaj Policijske uprave Mostar.

Kako javljaju lokalni mediji, na automobilu je pričinjena ogromna šteta.

Saobraćaj se na ovom dijelu puta odvijao usporeno, uz intervenciju policijskih službenika.

Podijeli:

Tagovi:

krava

Saobraćajna nesreća

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мушкарац избоден док је шетао улицом

Hronika

Muškarac izboden dok je šetao ulicom

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Stravična nesreća u Sarajevu: Vozio u rikverc i pokosio dječaka

3 h

0
На граници заплијењено три килограма кокаина из Словеније, требао завршити у БиХ

Hronika

Na granici zaplijenjeno tri kilograma kokaina iz Slovenije, trebao završiti u BiH

4 h

0
ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

Hronika

ZDK: U tri godine evidentirane 23 prijave napada na imovinu Srba i 11 na objekte SPC

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner