Krava stradala u teškoj nesreći - auto razoren

U petak oko 22:35 sati, na novoj obilaznici između Miljkovića i Pologa, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je automobil Golf udario u kravu koja je prelazila preko puta.

Krava je tom prilikom stradala, dok je na automobilu nastala velika materijalna šteta.

Vozač automobila je zadobio lakše tjelesne povrede, javlja "Hercegovina.info", a na mjesto događaja izašla je i ekipa za uviđaj Policijske uprave Mostar.

Kako javljaju lokalni mediji, na automobilu je pričinjena ogromna šteta.

Saobraćaj se na ovom dijelu puta odvijao usporeno, uz intervenciju policijskih službenika.