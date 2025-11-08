Krava stradala u teškoj nesreći - auto razoren

Izvor:
U petak oko 22:35 sati, na novoj obilaznici između Miljkovića i Pologa, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je automobil Golf udario u kravu koja je prelazila preko puta.
Krava je tom prilikom stradala, dok je na automobilu nastala velika materijalna šteta.
Vozač automobila je zadobio lakše tjelesne povrede, javlja "Hercegovina.info", a na mjesto događaja izašla je i ekipa za uviđaj Policijske uprave Mostar.
Kako javljaju lokalni mediji, na automobilu je pričinjena ogromna šteta.
Saobraćaj se na ovom dijelu puta odvijao usporeno, uz intervenciju policijskih službenika.
