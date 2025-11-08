Muškarac izboden dok je šetao ulicom

Izvor:
Muškarac star oko 30 godina danas je primljen u Urgentni centar sa ubodnom ranom, saznaje Telegraf.rs.
Prema nezvaničnim saznanjima, M. M. (34) je primljen u Urgentni centar oko podneva, a konstatovane su ubodne rame u predjelu ramena.
Navodno je M. M., kako nezvanično pomenuti portal, rekao da je napadnut na Dorćolu.
Povrijeđeni muškarac je tvrdio da je šetao Ulicom cara Dušana, kada mu je s leđa prišao muškarac i izbo ga oštrim predmetom, najvjerovatnije nožem.
U toku je istraga o čitavom slučaju.
