Logo
Large banner

Muškarac izboden dok je šetao ulicom

Izvor:

Telegraf

08.11.2025

13:47

Komentari:

0
Мушкарац избоден док је шетао улицом
Foto: Tanjug

Muškarac star oko 30 godina danas je primljen u Urgentni centar sa ubodnom ranom, saznaje Telegraf.rs.

Prema nezvaničnim saznanjima, M. M. (34) je primljen u Urgentni centar oko podneva, a konstatovane su ubodne rame u predjelu ramena.

Navodno je M. M., kako nezvanično pomenuti portal, rekao da je napadnut na Dorćolu.

Сања Вулић

Republika Srpska

Vulić: Izetbegovićevi pozivi na političku likvidaciju Dodika su potez očajnika

Povrijeđeni muškarac je tvrdio da je šetao Ulicom cara Dušana, kada mu je s leđa prišao muškarac i izbo ga oštrim predmetom, najvjerovatnije nožem.

U toku je istraga o čitavom slučaju.

Podijeli:

Tag:

Izboden muškarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Северина

Scena

Severina se razbila usred koncerta

3 h

0
Плакати за пријевремене изборе СНСД

Republika Srpska

SNSD: Glas za Sinišu Karana glas je za Dodika

3 h

0
Синиша Каран

Emisije

U prvom planu: Izborno izdanje - Razgovor sa Sinišom Karanom

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Stravična nesreća u Sarajevu: Vozio u rikverc i pokosio dječaka

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Stravična nesreća u Sarajevu: Vozio u rikverc i pokosio dječaka

3 h

0
На граници заплијењено три килограма кокаина из Словеније, требао завршити у БиХ

Hronika

Na granici zaplijenjeno tri kilograma kokaina iz Slovenije, trebao završiti u BiH

4 h

0
ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

Hronika

ZDK: U tri godine evidentirane 23 prijave napada na imovinu Srba i 11 na objekte SPC

7 h

0
Полицајац покосио дједа, није му било спаса

Hronika

Policajac pokosio djeda, nije mu bilo spasa

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner