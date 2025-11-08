Policajac pokosio djeda, nije mu bilo spasa

Izvor:
08.11.2025
08:36
Muškarac (80) preminuo je nakon što ga je sinoć udario automobil u Prizrenu.
Kako je rekao portparol Policije za region Prizrena, Šaćir Bitići, osumnjičeni u ovom slučaju je policijski službenik iz ovog grada, koji je u trenutku nesreće bio van dužnosti i kretao se privatnim vozilom.
Osumnjičeni se trenutno nalazi u Policijskoj stanici u Prizrenu.
"Za dalje administrativne i krivične postupke koordinisaćemo se sa Inspektoratom Policije i dežurnim tužiocem, o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni", rekao je on.
