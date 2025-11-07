Logo

ATV otkriva: Evo ko je uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

ATV

07.11.2025

21:41

Хапшење у Зворнику
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Zvornik i Žandarmerijom MUP-a Republike Srpske u petak su na području Zvornika uhapsili D.D.

ATV saznaje da je u akciji uhapšen Darko Dulović.

On je, prema našim saznanjima uhapšen u jednoj vikendici u Zvorniku.

Hronika

Osumnjičeni za ubistvo na Krfu nedavno protjeran iz BiH

U toku pripreme i realizacije navedenih aktivnosti ostvarena je saradnja i koordinacija sa Obavještajno bezbjednosnom agencijom BiH, Bezbjednosno informativnom agencijom Republike Srbije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala UKP-a MUP-a Rebublike Srbije.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet su u proteklom periodu došli do saznanja da navedeno lice ilegalno boravi na području BiH i da koristi lažni identitet i falsifikovane dokumente Republike Češke. Navedeno lice od ranije se dovodi u vezu sa pripadnošću jednoj od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona. U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbjednosnim agencijama iz BiH i okruženja, došlo se do saznanja da navedeni može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine", rečeno nam je u MUP-u.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Društvo

Sveti Dimitrije ne napušta one koji mu se mole: Sutra izgovorite ove riječi

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja rad po ovom predmetu.

Podsjećamo, MUP Srbije ranije je saopštio da je više osoba uhapšeno u petak u Srbiji i Republici Srpskoj zbog slučaja "ubačeni snajperisti", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Kako je naveo MUP Srbije, osumnjičeni su uhapšeni u Beogradu, Banjaluci i Zvorniku.

