ATV otkriva: Evo ko je uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Zvornik i Žandarmerijom MUP-a Republike Srpske u petak su na području Zvornika uhapsili D.D.

ATV saznaje da je u akciji uhapšen Darko Dulović.

On je, prema našim saznanjima uhapšen u jednoj vikendici u Zvorniku.

U toku pripreme i realizacije navedenih aktivnosti ostvarena je saradnja i koordinacija sa Obavještajno bezbjednosnom agencijom BiH, Bezbjednosno informativnom agencijom Republike Srbije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala UKP-a MUP-a Rebublike Srbije.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet su u proteklom periodu došli do saznanja da navedeno lice ilegalno boravi na području BiH i da koristi lažni identitet i falsifikovane dokumente Republike Češke. Navedeno lice od ranije se dovodi u vezu sa pripadnošću jednoj od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona. U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbjednosnim agencijama iz BiH i okruženja, došlo se do saznanja da navedeni može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine", rečeno nam je u MUP-u.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja rad po ovom predmetu.

Podsjećamo, MUP Srbije ranije je saopštio da je više osoba uhapšeno u petak u Srbiji i Republici Srpskoj zbog slučaja "ubačeni snajperisti", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Kako je naveo MUP Srbije, osumnjičeni su uhapšeni u Beogradu, Banjaluci i Zvorniku.