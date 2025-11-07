Turska izdala nalog za hapšenje Netanjahua

Tursko pravosuđe izdalo je danas naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i nekoliko izraelskih zvaničnika, zbog, kako se navodi, zločina protiv čovječnosti i genocida.

Kako je saopštila Kancelarija glavnog tužioca Istanbula, nalozi za hapšenje odnose se na ukupno 37 osumnjičenih, uključujući ministra odbrane Izraela Kaca i ministra nacionalne bezbjednosti Itamara Ben Gvira, prenosi Anadolija.

U saopštenju se, navodi da su, kao rezultat genocida i zločina protiv čovečnosti koje je država Izrael sistematski počinila u Gazi, hiljade ljudi, uključujući žene i djecu, izgubile živote, hiljade drugih su povrijeđene, a stambena područja su postala neupotrebljiva.