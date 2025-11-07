Logo

Turska izdala nalog za hapšenje Netanjahua

Izvor:

Tanjug

07.11.2025

21:24

Komentari:

0
Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Tursko pravosuđe izdalo je danas naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i nekoliko izraelskih zvaničnika, zbog, kako se navodi, zločina protiv čovječnosti i genocida.

Kako je saopštila Kancelarija glavnog tužioca Istanbula, nalozi za hapšenje odnose se na ukupno 37 osumnjičenih, uključujući ministra odbrane Izraela Kaca i ministra nacionalne bezbjednosti Itamara Ben Gvira, prenosi Anadolija.

Хороскоп

Zanimljivosti

Samo je jedan znak Zodijaka je dobitnik u novembru

U saopštenju se, navodi da su, kao rezultat genocida i zločina protiv čovečnosti koje je država Izrael sistematski počinila u Gazi, hiljade ljudi, uključujući žene i djecu, izgubile živote, hiljade drugih su povrijeđene, a stambena područja su postala neupotrebljiva.

Podijeli:

Tagovi:

Benjamin Netanjahu

nalog za hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Само је један знак Зодијака је добитник у новембру

Zanimljivosti

Samo je jedan znak Zodijaka je dobitnik u novembru

40 min

0
Меланија Трамп

Svijet

Melanija Tramp dobila neočekivanu titulu

46 min

0
Морбидно презиме угледали на смртовници

Region

Morbidno prezime ugledali na smrtovnici

52 min

0
Младен Жижовић

Fudbal

Radnički u crnim dresovima do kraja godine u čast Mladena Žižovića

52 min

0

Više iz rubrike

Меланија Трамп

Svijet

Melanija Tramp dobila neočekivanu titulu

46 min

0
Орбан: Имам неколико идеја

Svijet

Orban: Imam nekoliko ideja

56 min

0
Трамп: Бајден инсистирао на рату

Svijet

Tramp: Bajden insistirao na ratu

1 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Mađarska u potpunosti podržava Trampove mirovne napore

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

51

Ko je Darko Dulović - uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

21

47

Tramp dočekao Orbana u Bijeloj kući

21

42

UEFA mijenja sistem kvalifikacija za Svjetsko i Evropsko prvenstvo

21

41

ATV otkriva: Evo ko je uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

21

38

Sveti Dimitrije ne napušta one koji mu se mole: Sutra izgovorite ove riječi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner