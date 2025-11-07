Logo

Tramp: Bajden insistirao na ratu

Izvor:

SRNA

07.11.2025

20:54

Komentari:

0
Трамп: Бајден инсистирао на рату
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Bivši predsjednik Džozef Bajden je tražio da započne rat u Ukrajini, uljled čega je ta zemlja postala mnogo manja, rekao je američki predsjednik Donald Tramp.

"Bajden je zapravo insistirao da se taj rat dogodi", rekao je Tramp na sastanku sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Bijeloj kući.

On je napomenuo da je kao rezultat te politike Ukrajina sada mnogo manja zemlja, dok je mnogo ljudi poginulo.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Džozef Bajden

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Испливао снимак маскираних хулигана, узвикивали усташки поклич "За дом спремни"

Region

Isplivao snimak maskiranih huligana, uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni"

1 h

0
Јовица је спасао живот дјевојци која је пала на њега са другог спрата: Данас нема ни за хљеб

Društvo

Jovica je spasao život djevojci koja je pala na njega sa drugog sprata: Danas nema ni za hljeb

1 h

0
Игокеа поново у побједничком колосијеку: Лакташани прегазили Сплит

Košarka

Igokea ponovo u pobjedničkom kolosijeku: Laktašani pregazili Split

1 h

0
Откривен мање очигледан знак рака

Zdravlje

Otkriven manje očigledan znak raka

1 h

0

Više iz rubrike

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Mađarska u potpunosti podržava Trampove mirovne napore

4 h

0
Наоружани мушкарац више сати био забарикадиран у згради

Svijet

Naoružani muškarac više sati bio zabarikadiran u zgradi

4 h

0
Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 15 година

Svijet

Zabranjuju društvene mreže za djecu mlađu od 15 godina

4 h

0
Медвјед код музеја у Јапану

Svijet

Medvjed bezbrižno prošetao pored muzeja

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

51

Ko je Darko Dulović - uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

21

47

Tramp dočekao Orbana u Bijeloj kući

21

42

UEFA mijenja sistem kvalifikacija za Svjetsko i Evropsko prvenstvo

21

41

ATV otkriva: Evo ko je uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

21

38

Sveti Dimitrije ne napušta one koji mu se mole: Sutra izgovorite ove riječi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner