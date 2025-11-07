Tramp: Bajden insistirao na ratu

Bivši predsjednik Džozef Bajden je tražio da započne rat u Ukrajini, uljled čega je ta zemlja postala mnogo manja, rekao je američki predsjednik Donald Tramp.

"Bajden je zapravo insistirao da se taj rat dogodi", rekao je Tramp na sastanku sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Bijeloj kući.

On je napomenuo da je kao rezultat te politike Ukrajina sada mnogo manja zemlja, dok je mnogo ljudi poginulo.