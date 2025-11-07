Logo

Isplivao snimak maskiranih huligana, uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni"

Izvor:

Jutarnji.hr

07.11.2025

20:50

Komentari:

0
Испливао снимак маскираних хулигана, узвикивали усташки поклич "За дом спремни"
Foto: Printscreen/X/Hooligans.cz Official

Pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, okupilo se u petak uveče ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gdje se održava izložba u okviru Dana srpske kulture i uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni".

Maskirani muškarci pjevali i pjesmu "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", a razišli su se nakon dolaska interventne policije, prenosi HRT.

Interventna policija i dalje pristiže ispred Srpskog kulturnog centra i blokira prilazak. Na društvenim mrežama se pojavio i snimak okupljenih huligana.

U Srpskom kulturnom centru u zagrebu održava se izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", u okviru ovogodišnjih Dana srpske kulture.

Болница

Društvo

Jovica je spasao život djevojci koja je pala na njega sa drugog sprata: Danas nema ni za hljeb

Policija nije odmah intervenisala, okupljeni su se sami udaljili, a neki su kasnije bili legitimisani.

Srpskom kulturnom centru, gdje se održava otvaranje izložbe, više niko ne može da priđe, javlja ju lokalni portali. Sve je puno interventne policije, i dalje dolazi još policijskih vozila. Ima i nešto pripadnika specijalne policije.

Kako neslužbeno prenosi Jutarnji list, tokom dana je među navijačkim grupama i BBB kružio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao veliki broj pripadnika interventne policije.

Podijeli:

Tagovi:

huligani

ustaški pozdrav

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јовица је спасао живот дјевојци која је пала на њега са другог спрата: Данас нема ни за хљеб

Društvo

Jovica je spasao život djevojci koja je pala na njega sa drugog sprata: Danas nema ni za hljeb

1 h

0
Игокеа поново у побједничком колосијеку: Лакташани прегазили Сплит

Košarka

Igokea ponovo u pobjedničkom kolosijeku: Laktašani pregazili Split

1 h

0
Откривен мање очигледан знак рака

Zdravlje

Otkriven manje očigledan znak raka

1 h

0
Позната компанија прогласила стечај након 70 година

Ekonomija

Poznata kompanija proglasila stečaj nakon 70 godina

1 h

0

Više iz rubrike

Нови хаос у Хрватској: Маскирани нападачи покушали упасти у Српски културни центар

Region

Novi haos u Hrvatskoj: Maskirani napadači pokušali upasti u Srpski kulturni centar

2 h

0
Усташлук у Задру

Region

''Srbe ćemo klati'': Jeziva poruka u blizini škole

4 h

0
Пуповац: Не можете ништа јавно рећи, а да се не почне ширити говор мржње и пријетити

Region

Pupovac: Ne možete ništa javno reći, a da se ne počne širiti govor mržnje i prijetiti

10 h

0
Умро глумац Зденко Ботић

Region

Umro glumac Zdenko Botić

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

51

Ko je Darko Dulović - uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

21

47

Tramp dočekao Orbana u Bijeloj kući

21

42

UEFA mijenja sistem kvalifikacija za Svjetsko i Evropsko prvenstvo

21

41

ATV otkriva: Evo ko je uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

21

38

Sveti Dimitrije ne napušta one koji mu se mole: Sutra izgovorite ove riječi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner