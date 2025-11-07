Isplivao snimak maskiranih huligana, uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni"

Izvor:
Jutarnji.hr
07.11.2025
20:50
Pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, okupilo se u petak uveče ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gdje se održava izložba u okviru Dana srpske kulture i uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni".
Maskirani muškarci pjevali i pjesmu "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", a razišli su se nakon dolaska interventne policije, prenosi HRT.
Interventna policija i dalje pristiže ispred Srpskog kulturnog centra i blokira prilazak. Na društvenim mrežama se pojavio i snimak okupljenih huligana.
U Srpskom kulturnom centru u zagrebu održava se izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", u okviru ovogodišnjih Dana srpske kulture.
Policija nije odmah intervenisala, okupljeni su se sami udaljili, a neki su kasnije bili legitimisani.
Srpskom kulturnom centru, gdje se održava otvaranje izložbe, više niko ne može da priđe, javlja ju lokalni portali. Sve je puno interventne policije, i dalje dolazi još policijskih vozila. Ima i nešto pripadnika specijalne policije.
Kako neslužbeno prenosi Jutarnji list, tokom dana je među navijačkim grupama i BBB kružio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao veliki broj pripadnika interventne policije.
07.11.2025🇭🇷Info BBB: 60 of us BBB came in front of the cultural center in Zagreb where the Serbian art exhibition was, this is the month when in Croatia we remember the anniversary of Vukovar and we do not want Serbs and their culture, a few days ago the same thing happened in… pic.twitter.com/2lXjwm7SDK— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 7, 2025
