Igokea ponovo u pobjedničkom kolosijeku: Laktašani pregazili Split

Izvor:
ATV
07.11.2025
20:37
Komentari:0
Košarkaši Igokee vratili su se na pobjednički kolosijek, pošto su u šestom kolu ABA lige savladali ekipu Splita rezultatom 93:85.
Tim iz Laktaša je od početka do kraja meča imao kontrolu nad igrom i zasluženo stigao do važnog trijumfa.
Najefikasniji u redovima Igokee bio je Boriša Simanić sa 17 poena, dok je Strahinja Gavrilović dodao 16. Petar Popović i Dragan Milosavljević takođe su imali zapažen učinak, postigavši po 15 poena.
Zdravlje
Otkriven manje očigledan znak raka
Igokea je ovom pobjedom potvrdila dobar početak sezone u regionalnom takmičenju.
Zdravlje
1 h0
Ekonomija
1 h0
Region
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
21
51
21
47
21
42
21
41
21
38
Trenutno na programu