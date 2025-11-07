Igokea ponovo u pobjedničkom kolosijeku: Laktašani pregazili Split

Košarkaši Igokee vratili su se na pobjednički kolosijek, pošto su u šestom kolu ABA lige savladali ekipu Splita rezultatom 93:85.

Tim iz Laktaša je od početka do kraja meča imao kontrolu nad igrom i zasluženo stigao do važnog trijumfa.

Najefikasniji u redovima Igokee bio je Boriša Simanić sa 17 poena, dok je Strahinja Gavrilović dodao 16. Petar Popović i Dragan Milosavljević takođe su imali zapažen učinak, postigavši po 15 poena.

Igokea je ovom pobjedom potvrdila dobar početak sezone u regionalnom takmičenju.