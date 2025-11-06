Logo

Pakao za Partizan pred Olimpijakos: Dva lidera tima ne putuju u Atinu!

06.11.2025

Foto: Tanjug / AP

Košarkaši Partizana u petak od 20.15 igraju meč devetog kola Evrolige u dvorani Mira i prijateljstva u Pireju protiv Olimpijakosa.

Crveno-bijeli su trenutno na skoru od pet pobjeda i tri poraza i nalaze se na četvrtom mjestu, dok Partizan ima skor od tri pobjede i pet poraza i nalazi se u donjem dijelu tabele.

Gostovanje Olimpijakosu je uvijek nezgodno za Partizan, posebno i zbog odnosa koji klubovi i navijači imaju sa Crvenom zvezdom.

Gostovanje u Pireju je tradicionalno nezgodno za Partizan, jer su crno-bijeli posljednju pobjedu u ovoj hali odnijeli još davne 2002. godine.

Da sve bude još teže po Željka Obradovića pokazuje i podatak da će Partizan biti oslabljen na ovom meču, jer neće moći da računa na kapitena Vanju Marinkovića, kojeg muče leđa, kao i na najveće i najskuplje pojačanje Džabarija Parkera, koji je bio bolestan.

- Idemo timu koji ima najveće ambicije u Evroligi, imali su i oni neke probleme sa rosterom. Mi putujemo bez dva igrača, Džabari Parker je preskočio trening jer je bio bolestan. Vanja Marinković je imao problema sa leđima, konstatovano je da im nije bolje i ta dva igrača će ostati u Beogradu. Protiv tima koji ima izvanredan roster, igraju dobro, sa sjajnim trenerom, imaju automatizme u igri, analizirali smo to i nadamo se da ćemo igrati kao protiv Barselone. Sve ostalo će zavisiti od toga.

Rekao je Obradović da povratak Marinkovića i Parkera mogu da prognoziraju samo doktori.

- To će doktori da kažu. Sa Vanjom sam sada razgovarao, bez obzira što je imao tretman, ništa mu nije pomoglo, njega voditi na put u ovom trenutku, avion i autobus, ne bi bilo dobro za njegova leđa i procijenili smo da je bolje da ostane, prenosi Telegraf.

KK Partizan

Željko Obradović

