Brutalan tripl-dabl Jokića protiv Jovića

Izvor:
B92
06.11.2025
07:20
Komentari:0
Nikola Jokić je ostvario peti tripl-dabl u sezoni sa 33 poena, 16 asistencija i 15 skokova, predvodeći Denver Nagetse do pobjede nad Majami Hitom rezultatom 122:112 u srijedu uveče.
Jokić je šutirao 12 od 18 iz igre, a tripl-dabl je kompletirao ofanzivnim skokom šest minuta i 36 sekundi prije kraja treće četvrtine.
To mu je već treći tripl-dabl za tri četvrtine ove sezone, a 71. takav u karijeri.
Ovo je sedmi put da je Jokić imao meč sa najmanje 30 poena uz po 15 skokova i asistencija.
Od 1980. svi ostali igrači su ukupno zabilježili sedam takvih utakmica!
Košarka
Nevjerovatni Šej prestigao legendarnog Oskara Robertsona
A ako se ovoj statistici doda i 75% šuta iz igre, onda Jokić ima tri takve utakmice u karijeri, a dvije svi ostali igrači u istoriji!
"Uživajte u ovome dok traje… ovo je nešto što više nikada nećete vidjeti", opisao je Jokićevu igru trener Denvera Dejvid Adelman.
Ovo je bila 11. uzastopna pobjeda Denvera nad Majamijem u regularnom dijelu sezone.
Aron Gordon je dodao 24 poena za Nagetse, koji su ostali neporaženi kod kuće ove sezone (4-0).
Sjajnu podršku sa klupe dao je Tim Hardavej sa 18 poena, pogodivši četiri trojke.
Denver je imao prednost od 17 poena u posljednjoj dionici, ali je Majami uspeo da smanji razliku na osam poena na 43 sekunde do kraja.
Džamal Marej (14p, 8sk) je potom pogodio oba slobodna bacanja i zapečatio pobjedu.
Majami nije ostvario pobjedu u Denveru tokom regularnog dijela sezone još od 30. novembra 2016. godine.
Košarka
Košarkaš pesnicom udario navijača svog kluba
Ipak, Hit je savladao Nagetse u drugoj utakmici finala NBA lige 2023. godine, ali je Denver tada osvojio titulu pobijedivši sa ukupnih 4-1 u seriji.
Tim sa Floride završio je gustujuću turneju sa učinkom 1-3.
Srbin iz redova Hita Nikola Jović je za 20 minuta na parketu ubacio pet poena (1/6) uz po tri skoka, asistencije i izgubljene lopte.
Norman Pauel je bio najefikasniji kod Majamija sa 23 poena, Endru Vigins je dodao 22, a Haime Hakes 21.
Bem Adebajo je napustio igru već poslije prve četvrtine zbog povrede lijevog stopala, a više informacija o njegovom stanju očekuje se u četvrtak.
Košarka
Zvezda i dalje bez jednog od najboljih, košarkaš sve otkrio: Ne znam kada ću se vratiti
Nagetsi su dominirali pod košem, nadskakali su rivala sa 61-38.
Pauel je otvorio meč trojkom, što je bio prvi put ove sezone da je Denver gubio na domaćem terenu.
U prethodne tri utakmice u "Bol areni" vodili su od početka do kraja.
Trener Majamija Erik Spolstra izjavio je prije utakmice da mu je duel sa trenerom Nagetsa Dejvidom Adelmanom bio "nadrealan", s obzirom na blizak odnos sa njegovom porodicom.
Spolstra je istakao da mu je Dejvidov otac, legendarni trener Rik Adelman, bio veliki uzor.
Najnovije
Najčitanije
08
50
08
47
08
44
08
38
08
38
Trenutno na programu