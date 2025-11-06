Brutalan tripl-dabl Jokića protiv Jovića

Nikola Jokić je ostvario peti tripl-dabl u sezoni sa 33 poena, 16 asistencija i 15 skokova, predvodeći Denver Nagetse do pobjede nad Majami Hitom rezultatom 122:112 u srijedu uveče.

Jokić je šutirao 12 od 18 iz igre, a tripl-dabl je kompletirao ofanzivnim skokom šest minuta i 36 sekundi prije kraja treće četvrtine.

To mu je već treći tripl-dabl za tri četvrtine ove sezone, a 71. takav u karijeri.

Ovo je sedmi put da je Jokić imao meč sa najmanje 30 poena uz po 15 skokova i asistencija.

Od 1980. svi ostali igrači su ukupno zabilježili sedam takvih utakmica!

A ako se ovoj statistici doda i 75% šuta iz igre, onda Jokić ima tri takve utakmice u karijeri, a dvije svi ostali igrači u istoriji!

"Uživajte u ovome dok traje… ovo je nešto što više nikada nećete vidjeti", opisao je Jokićevu igru trener Denvera Dejvid Adelman.

11-0

Ovo je bila 11. uzastopna pobjeda Denvera nad Majamijem u regularnom dijelu sezone.

Aron Gordon je dodao 24 poena za Nagetse, koji su ostali neporaženi kod kuće ove sezone (4-0).

Sjajnu podršku sa klupe dao je Tim Hardavej sa 18 poena, pogodivši četiri trojke.

Denver je imao prednost od 17 poena u posljednjoj dionici, ali je Majami uspeo da smanji razliku na osam poena na 43 sekunde do kraja.

Džamal Marej (14p, 8sk) je potom pogodio oba slobodna bacanja i zapečatio pobjedu.

Majami nije ostvario pobjedu u Denveru tokom regularnog dijela sezone još od 30. novembra 2016. godine.

Ipak, Hit je savladao Nagetse u drugoj utakmici finala NBA lige 2023. godine, ali je Denver tada osvojio titulu pobijedivši sa ukupnih 4-1 u seriji.

Tim sa Floride završio je gustujuću turneju sa učinkom 1-3.

Jović skroman

Srbin iz redova Hita Nikola Jović je za 20 minuta na parketu ubacio pet poena (1/6) uz po tri skoka, asistencije i izgubljene lopte.

Norman Pauel je bio najefikasniji kod Majamija sa 23 poena, Endru Vigins je dodao 22, a Haime Hakes 21.

Bem Adebajo je napustio igru već poslije prve četvrtine zbog povrede lijevog stopala, a više informacija o njegovom stanju očekuje se u četvrtak.

Nagetsi su dominirali pod košem, nadskakali su rivala sa 61-38.

Pauel je otvorio meč trojkom, što je bio prvi put ove sezone da je Denver gubio na domaćem terenu.

U prethodne tri utakmice u "Bol areni" vodili su od početka do kraja.

Trener Majamija Erik Spolstra izjavio je prije utakmice da mu je duel sa trenerom Nagetsa Dejvidom Adelmanom bio "nadrealan", s obzirom na blizak odnos sa njegovom porodicom.

Spolstra je istakao da mu je Dejvidov otac, legendarni trener Rik Adelman, bio veliki uzor.