Nevjerovatni Šej prestigao legendarnog Oskara Robertsona

Šej Gildžus-Aleksander uspeo je da na startu nove sezone NBA lige obori rekord Oskara Robertsona.

Aktuelni MVP najače lige svijeta produžio je svoj niz utakmica na kojima je postigao 20 ili više poena na nevjerovatnih 80 utakmica, i po tome je premašio učinak legendarnog košarkaša.

Kanađanin je na utakmici protiv Los Anđeles Klipersa postigao 30 poena, pa je poslije ovog duela i zvanično uspio da nastavi ovaj nevjerovatan niz.

Posljednji put kada Šej nije upisao makar 20 poena na nekom meču je bilo 30. oktobra prošle godine kada je imao učinak od 18 poena.

Oklahoma igra bez greške na startu sezone, jer su trenutno jedini tim koji i dalje nema poraz.

Šampion NBA lige igra u najboljoj formi i ove sezone su glavni favoriti da odbrane titulu.

(b92)