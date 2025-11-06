Logo

Nevjerovatni Šej prestigao legendarnog Oskara Robertsona

Izvor:

B92

06.11.2025

07:14

Komentari:

0
Невјероватни Шеј престигао легендарног Оскара Робертсона

Šej Gildžus-Aleksander uspeo je da na startu nove sezone NBA lige obori rekord Oskara Robertsona.

Aktuelni MVP najače lige svijeta produžio je svoj niz utakmica na kojima je postigao 20 ili više poena na nevjerovatnih 80 utakmica, i po tome je premašio učinak legendarnog košarkaša.

Kanađanin je na utakmici protiv Los Anđeles Klipersa postigao 30 poena, pa je poslije ovog duela i zvanično uspio da nastavi ovaj nevjerovatan niz.

НБа-кошарка-лопта

Košarka

Košarkaš pesnicom udario navijača svog kluba

Posljednji put kada Šej nije upisao makar 20 poena na nekom meču je bilo 30. oktobra prošle godine kada je imao učinak od 18 poena.

Oklahoma igra bez greške na startu sezone, jer su trenutno jedini tim koji i dalje nema poraz.

Šampion NBA lige igra u najboljoj formi i ove sezone su glavni favoriti da odbrane titulu.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Šej Gildžus-Aleksander

Košarka

NBA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба

Košarka

Košarkaš pesnicom udario navijača svog kluba

2 d

0
Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

Košarka

Zvezda i dalje bez jednog od najboljih, košarkaš sve otkrio: Ne znam kada ću se vratiti

2 d

0
Кошаркаши Студента пуни самопоуздања пред наредне изазове

Košarka

Košarkaši Studenta puni samopouzdanja pred naredne izazove

6 d

0
Кошаркаши Партизана поражени од Хапоела у Евролиги

Košarka

Košarkaši Partizana poraženi od Hapoela u Evroligi

1 sedm

0

Više iz rubrike

Кари предводио Вориорсе до побједе против Финикса

Košarka

Kari predvodio Voriorse do pobjede protiv Finiksa

1 d

0
Тренер Игокее за АТВ: Недостајало нам је фокуса, важно је сачувати домаћи терен

Košarka

Trener Igokee za ATV: Nedostajalo nam je fokusa, važno je sačuvati domaći teren

1 d

0
Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

Košarka

Košarkaši Igokee ubjedljivo poraženi u Trstu

1 d

0
Игокеа гостује екипи Трста

Košarka

Igokea gostuje ekipi Trsta

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

50

Udes na magistralnom putu, saobraćaj potpuno obustavljen

08

47

Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

08

44

Čovjek izvukao sve novčiće iz fontane u Rimu

08

38

Rojters: Njemačka će značajno povećati finansiranje Ukrajine

08

38

Njoj je Toma Zdravković posvetio "Za Ljiljanu": Nauku i bijeli mantil zamijenila glumom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner