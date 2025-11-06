Logo

Ataman: "Čestitam Olimpijakosu... Izvinjavam se, Zvezdi"

06.11.2025

08:22

Komentari:

1
Атаман: "Честитам Олимпијакосу... Извињавам се, Звезди"
Foto: Tanjug / AP

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman je iznio utiske poslije poraza od Crvene zvezde.

Crveno-bijeli su savladali grčki tim sa 86:68 u "Beogradskoj areni", u okviru devetog kola Evrolige.

Ataman je objasnio kako je došlo do poraza.

"Počeli smo sa užasnim napadima, sa mnogo grešaka. Nismo pogodili nijedan šut, iako su mnogi od njih bili otvoreni. Tada smo izgubili kontrolu. Na kraju, slično je bilo i u trećoj četvrtini, ali su u četvrtoj neki igrači pokazali karakter. Ipak, napravili smo par grešaka i na kraju smo izgubili utakmicu. Čestitke Olimpijakosu... Izvinjavam se, Zvezdi. Svi navijači su večeras podržavali Olimpijakos, pa sam se zbunio", rekao je Ataman.

Kendrik Nan je odigrao veoma loše, da li je to razlog poraza?

"Nije u dobrom stanju i formi trenutno, nije bio dobar ni u Istanbulu. Ipak, dešava se, svako može da ima loš dan. On je kvalitetan igrač, ne brinemo se previše zbog toga."

Rekli ste da ste najbolji trener u Evroligi?

"Da, najbolji sam trener posljednjih deset godina, rezultati to pokazuju."

Da li su bile tačne glasine oko Zvezde i Šortsa?

"Ne znam o tome ništa, možda je naša greška, možda njegova. Ali on nema performanse kakve o njemu očekujem. To su glasine, nemam ništa o tome."

Da li je Panatinaikos na tržištu?

"Nemamo tri centra, na tržištu smo tražimo visokog igrača. Za sad se još uvijek ne zna kada će Matijas Lesor da se vrati."

Da li vas je poremetilo to što nije došao Jonas Valančiunas?

"Poslije toga smo doveli Rišona Holmsa, ali se on povrijedio. Pokušaćemo da nađemo igrača na tržištu."

