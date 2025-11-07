Otkriven manje očigledan znak raka

Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije (NHS) upozorila je građane da obrate pažnju na kašalj koji traje tri nedjelje ili duže, jer može biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema, uključujući rak pluća.

Važno je napomenuti da kašalj nije uvijek alarmantan. Često se javlja kao posljedica sezonskih infekcija, poput prehlade, gripa ili kovida, ali može biti i rezultat alergija, polenske groznice ili izlaganja iritantima kao što su prašina i dim.

Međutim, NHS ističe da svaki kašalj koji ne nestaje nakon tri nedjelje zaslužuje pažnju i potencijalnu ljekarsku procenu, prenosi "Miror".

Pored samog kašlja, postoje i drugi simptomi na koje treba obratiti pažnju, kao što su dugotrajni kašalj koji se pogoršava, česta infekcija grudnog koša, iskašljavanje krvi, bol pri disanju ili kašljanju, uporan nedostatak daha, hroničan umor, gubitak apetita ili neobjašnjiv gubitak težine.

Manje uobičajeni znakovi raka pluća mogu uključivati promjene na prstima, teškoće pri gutanju, zviždanje u grudima, hrapav glas, oticanje lica ili vrata i uporan bol u grudima ili ramenu.

Spirometrija zlatno pravilo dijagnoze

Dijagnoza obično počinje razgovorom sa ljekarom opšte prakse, koji će saznati više o simptomima i opštem zdravstvenom stanju.

Ljekar može zatražiti da pacijent uradi spirometriju, test koji meri količinu vazduha koja se udahne i izdahne ili analizu krvi, kako bi se isključili drugi uzroci kašlja i simptoma.

Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije ističe da je pušenje cigareta najznačajniji faktor rizika za razvoj raka pluća, koji je odgovoran za čak sedam od deset slučajeva. Pored toga, na razvoj bolesti mogu uticati izloženost radonu, azbestu, isparenjima uglja i koksa, kao i drugim štetnim materijama.

S obzirom na to koliko je rak pluća smrtonosan, važno je reagovati na simptome što prije. Rana dijagnoza znatno povećava šansu za uspješan ishod liječenja i spasava živote, tako da stručnjaci naglašavaju da ne treba da zanemarujemo uporan kašalj i da redovno pratimo svoje zdravlje.

Tokom jeseni i zime, kada su virusi aktivniji, a vazduh hladniji i suvlji, važno je da više pažnje posvetite respiratornom zdravlju. Prostorije treba redovno da provjetravate, a preporučuje se unos dovoljno tečnosti, izbalansirana ishrana bogata voćem, povrćem i namirnicama sa vitaminom C i cinkom, kao i izbjegavanje duvanskog dima i boravka u zadimljenim prostorima.