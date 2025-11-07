Kombinacija duvana i kanabisa izaziva jedinstvene promene u mozgu

Naučnici su otkrili da ljudi koji istovremeno koriste duvan i kanabis pokazuju jedinstvene promjene u hemiji mozga, sugerišu preliminarna istraživanja.

Rezultati bi mogli da objasne zašto korisnici obe supstance često imaju teže probleme sa zavisnošću i mentalnim zdravljem u poređenju sa onima koji koriste samo jednu, izvještava Science Alert .

Podsjećanja radi, studija iz 2024. godine pokazala je da mladi ljudi u SAD koji koriste i duvan i kanabis imaju veću vjerovatnoću da prijave probleme mentalnog zdravlja nego oni koji koriste samo kanabis ili samo duvan.

Povišeni nivoi ključnog enzima

Iako je u pitanju bila mala, preliminarna studija, istraživači su bili iznenađeni rezultatima. Tim je uporedio skeniranje mozga osam učesnika koji su koristili samo kanabis sa pet učesnika koji su koristili i duvan i kanabis. Grupa koja je koristila obe droge imala je značajno više nivoe ključnog enzima, hidrolaze masnih kiselina amida (FAAH), u više regiona mozga.

Ovaj enzim je ključan za endokanabinoidni sistem i čvrsto kontroliše nivoe neurotransmitera povezanog sa osjećanjima zadovoljstva i radosti.

Nedavne studije na životinjama ukazuju na to da FAAH može igrati ulogu u tome kako mozak reaguje na nikotin, ali da li se to odnosi i na ljude tek treba da se potvrdi. Poznato je da ljudi sa određenim varijantama FAAH gena imaju veći rizik od zloupotrebe droga i zavisnosti, a gen je takođe povezan sa anksioznošću.

„Ovo je prvi dokaz kod ljudi o molekularnom mehanizmu koji bi mogao da objasni zašto ljudi koji koriste i kanabis i duvan doživljavaju teže posljedice“, rekla je vodeća autorka i psihologinja Rejčel Rabin sa Univerziteta Makgil u Kanadi.

Potrebna su dalja istraživanja

Studija nije obuhvatila ljude koji samo puše cigarete, tako da je moguće da je sam duvan odgovoran za uočene promjene u mozgu. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se razjasnilo da li je ovaj hemijski profil direktno uzrokovan duvanom, da li ga pogoršava kanabis i da li to dovodi do većeg rizika po mentalno zdravlje.

„Ono što nas je iznenadilo je koliko je efekat bio jak i koliko se razlikovao kod onih koji su koristili samo kanabis, u poređenju sa onima koji su koristili i duvan i kanabis“, rekla je koautorka i psihijatar Romina Mizrahi iz Makgila.

Izazov za naučnike

Jedan od trenutnih izazova u istraživanju kanabisa je razdvajanje ljudi koji koriste samo kanabis od onih koji ga kombinuju sa duvanom - što je veoma uobičajena praksa.

Prema nekim procjenama, čak 80 procenata korisnika kanabisa takođe koristi duvanske proizvode. Ovo preklapanje bi moglo značajno uticati na nalaze istraživanja o efektima kanabisa na plućne bolesti, mentalno zdravlje, mozak i kognitivne funkcije.

Gotovo sva prethodna istraživanja na ovu temu bila su opservaciona, što znači da ne mogu da utvrde uzrok i posljedicu. Takođe često ne prave razliku između toga koliko neko koristi duvan ili kanabis, što bi moglo uticati na rezultate.

Za sada, čini se vjerovatnim da duvan i kanabis zajedno mogu imati drugačije efekte nego kanabis sam po sebi. Vremenom će više studija ovo potvrditi ili opovrgnuti.

„Identifikacija ovog mehanizma je važan korak ka pronalaženju ciljeva za buduće lijekove za lječenje poremećaja upotrebe kanabisa, posebno među onima koji takođe koriste duvan“, zaključuje Rabin.

Studija je objavljena u časopisu „Izvještaji o zavisnosti od droga i alkohola“.

